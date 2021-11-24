除臭守護環境衛生嘉縣聞臭師成軍 異味官能測定室啟用

嘉義縣環保局為因應畜牧業等異味陳情管制，在新食安大樓檢驗室設專屬異味官能測定室，上午由環保局長張根穆帶來賓揭牌啟用，環保局已培訓36名嗅覺員 (聞臭師)，可自行在聞臭室執行異味檢測判定，相關稽查人員完成採樣訓練，可大幅提升異味案件處理效能。

縣內異味陳情主要為畜牧業，其次餐飲油煙，對異味源頭改善，對畜牧業由農業處採取一站到位，針對各畜牧場環境汙染做個案診斷改善，近2年列管輔導約96場；餐飲油煙部分，環保局邀專家學者到現場輔導，依店家經營模式、規模及空間配置，建議採行防制措施。

張根穆說，嘉縣每年異味陳情案件上千件，主要來源畜牧、餐飲油煙及堆肥等異味，佔總陳情件數15%；過去異味汙染採樣及測定委託環保署認證合格檢測機構辦理，委託檢測採預約制，受異味採樣測定特性及檢測公司的作業能量限制，常耗時1至2周以上才能排定採樣檢測，往往失去異味檢測的即時性。

因此，環保局經1年評估規畫，在檢驗室附設成立異味官能測定實驗室，掌握稽查先機，藉跨局處跨單位合作解決異味汙染事件，維護空氣品質，改善民眾生活環境品質。

目前異味檢測法定程序是稽查人員在周界執行採樣後，樣品送實驗室檢測判定是否符合法規標準，異味影響程度常因主觀感受、價值觀與忍受度不同，即使判定符合排放標準，民眾仍可能感受不佳。

聞臭室成立後，將即時以認證合格專業聞臭師「聞臭」程序，接近民眾感官判斷異味對民眾影響，輔導異味產生源採行相關改善作為。環保局呼籲，產業與民生共榮共存，稽查管制是手段，業者應肩負企業社會責任，守護生活環境品質。