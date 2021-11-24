加強取締露天燃燒 台南啟動無人機飛鷹計畫

時序入冬，許多農民整地露天燃燒稻草稈等農業廢棄物，為隔年栽種做準備，台南市政府環保局10月啟動「無人機飛鷹計畫」，加強取締及裁罰，計畫執行將持續到明年3月。

環保局今天發布新聞稿指出，環保局10月啟動「無人機飛鷹計畫」，以陸空聯合稽查方式，對農業廢棄物的露天燃燒好發區、屢遭陳情的露天燃燒敏感區等加強取締。

環保局長謝世傑表示，「無人機飛鷹計畫」將持續到空品不良季節過後的明年3月，才會告一段落；環保局今年1月迄今，已查獲201件露天燃燒，較去年同期增加近1倍。

環保局分析，台南市後壁區、東山區、柳營區，麻豆區、下營區，善化區、西港區，歸仁區、關廟區、新化區等行政區農作面積多且廣，是農業廢棄物露天燃燒好發區。

另外，人口較密集、商業活動較頻繁的行政區，包括安南區、永康區、仁德區、善化區等，露天燃燒物以落葉、雜草較多，偶爾也有生活垃圾等居家廢棄物，遭陳情機率高，被列為露天燃燒敏感區。

環保局呼籲，稻草稈可切碎後翻耕入土，增加土地肥力；樹枝等木質廢棄物以破碎方式再利用，可洽農業局、農會尋求協助；居家廢棄物妥善分類後，可交由清潔隊處理，切莫露天燃燒，否則一旦查獲，將會加重裁罰。