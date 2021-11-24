快訊

雞兔同籠的正義？美國教育的「數學課大戰爭」

加強取締露天燃燒 台南啟動無人機飛鷹計畫

中央社 / 台南24日電

時序入冬，許多農民整地露天燃燒稻草稈等農業廢棄物，為隔年栽種做準備，台南市政府環保局10月啟動「無人機飛鷹計畫」，加強取締及裁罰，計畫執行將持續到明年3月。

環保局今天發布新聞稿指出，環保局10月啟動「無人機飛鷹計畫」，以陸空聯合稽查方式，對農業廢棄物的露天燃燒好發區、屢遭陳情的露天燃燒敏感區等加強取締。

環保局長謝世傑表示，「無人機飛鷹計畫」將持續到空品不良季節過後的明年3月，才會告一段落；環保局今年1月迄今，已查獲201件露天燃燒，較去年同期增加近1倍。

環保局分析，台南市後壁區、東山區、柳營區，麻豆區、下營區，善化區、西港區，歸仁區、關廟區、新化區等行政區農作面積多且廣，是農業廢棄物露天燃燒好發區。

另外，人口較密集、商業活動較頻繁的行政區，包括安南區、永康區、仁德區、善化區等，露天燃燒物以落葉、雜草較多，偶爾也有生活垃圾等居家廢棄物，遭陳情機率高，被列為露天燃燒敏感區。

環保局呼籲，稻草稈可切碎後翻耕入土，增加土地肥力；樹枝等木質廢棄物以破碎方式再利用，可洽農業局、農會尋求協助；居家廢棄物妥善分類後，可交由清潔隊處理，切莫露天燃燒，否則一旦查獲，將會加重裁罰。

廢棄物 台南 農民

延伸閱讀

空品不良季南市以無人機稽查 近1年查獲201件

冬季極上國旅新選擇 桃園羅浮湯之旅 特色戶外露天美人湯池正夯

永和民眾怨垃圾無法收運 環保局：焚化爐整建影響

毆打公務員才被起訴 嘉縣議員邱銀海疑違反廢清法遭搜索

相關新聞

侯友宜曾撰文「爸爸的鐵馬英雄」侯父老鐵馬承載父子情

新北市長侯友宜93歲父親侯溪濱過世，周六在嘉義縣朴子市殯儀館家祭，低調不公祭，侯友宜3年多前參選市長，趕在父親節前一天特...

空品不良季南市以無人機稽查 近1年查獲201件

時序進入冬季，部分農友為了整地，常會露天燃燒廢稻草桿、雜草，等，由於已進入空品不良季，台南市環保局已擴大執行「無人機飛鷹...

低碳家園在台南 銀級社區認證全國第一

台南市積極推動低碳家園，輔導社區發展生態綠化、資源循環、綠能節電等營造永續發展，已累計獲環保署「低碳永續家園評等推動計畫...

雲林斗六鐵路立體化 台鐵發同意函

雲林縣政府提報斗六市區鐵路立體化計畫可行性研究評估報告，歷經多次修正，台鐵局長杜微昨天到縣府與縣長張麗善協商，對曲率半徑...

台南持永久居留證 可辦敬老卡

台南市政府為使定居的外籍長者生活更便利，市長黃偉哲昨天宣布擴大敬老卡發卡對象，開放給持有我國永久居留證，且居留地為台南市...

嘉義民雄大士爺廟換新裝 下周入火安座後亮相

嘉義縣定古蹟大士爺廟近年經歷多次地震，屋頂長年漏水、木質結構損壞，文化部文化資產局2020年核定補助2500萬元修復，除...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。