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空品不良季南市以無人機稽查 近1年查獲201件

聯合報 / 記者鄭惠仁／台南即時報導
目前為空品不良季，南市環保局以無人機稽查露天燃燒。圖／南市環保局提供
目前為空品不良季，南市環保局以無人機稽查露天燃燒。圖／南市環保局提供

時序進入冬季，部分農友為了整地，常會露天燃燒廢稻草桿、雜草，等，由於已進入空品不良季，台南市環保局已擴大執行「無人機飛鷹計畫」，針對農業廢棄物露燃好發區、屢遭陳情區的露燃敏感區等進行陸空聯合稽查與取締，環保局統計近1年來已查獲露天燃燒201件，較去年同期增加近1倍。

環保局長謝世傑說，為維護市民呼吸乾淨空氣的權益，已從10月起擴大展開「無人機飛鷹計畫」，此波查緝將持續至明年3月底。他表示，分析歷年來的露天燃燒資料，大致區分為露燃好發區、露燃敏感區。後壁、東山、柳營，麻豆、下營，善化、西港，歸仁、關廟、新化等區農作面積多且廣，為農業廢棄物露天燃燒的好發區。

人口較密集的市郊、商業活動較頻繁的行政區如安南、永康、仁德、善化區等，燃燒物以落葉、雜草較多，但也偶有生活垃圾等居家廢棄物，遭陳情機率高，為露燃敏感區。

環保局表示，農業廢棄物有其他方式可以處理，稻草桿可以切碎後翻耕入土，以增加土地肥力。樹枝等木質廢棄物則建議以破碎方式再利用，可洽農業局、農會尋求協助。至於居家產出的各種廢棄物，妥善分類回收物後，其餘廢棄物請捆好交由清潔隊處理。

環保局強調，無人空拍機行動敏捷，適合大範圍查核汙染與蒐證，是打擊露天燃燒的利器，請市民不要心存僥倖，各類廢棄物務必尋求合法方式處理，以共同維護空氣品質。

秋冬季節、假日、夜間露天燃燒造成空氣汙染，一經查獲都會加重裁罰，罰則最低1200元經加重，最高會多出3.3倍變成3960元。

目前為空品不良季，南市環保局以無人機稽查露天燃燒。圖／南市環保局提供
目前為空品不良季，南市環保局以無人機稽查露天燃燒。圖／南市環保局提供

廢棄物 空拍機 台南

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