侯友宜曾撰文「爸爸的鐵馬英雄」侯父老鐵馬承載父子情

新北市長侯友宜93歲父親侯溪濱過世，周六在嘉義縣朴子市殯儀館家祭，低調不公祭，侯友宜3年多前參選市長，趕在父親節前一天特地返鄉陪父母吃飯，在臉書上以「爸爸的鐵馬英雄」為題發表短文，描寫爸爸的老鐵馬雖早已不堪使用，但他卻捨不得丟掉，因為這台車是眼中的賓士。真摯動人的情感，感動了許多網友。

這輛逾半世紀的鐵馬，侯父捨不得丟，承載父子情故事；侯友宜說，「記憶中，家裡那台腳踏車不只是代步工具、也是照顧我們長大、陪伴老爸一生的鐵馬英雄。」，從小，爸爸總是不苟言笑，也不會主動跟小孩子說話，永遠ㄧ副嚴肅表情；他每天清晨4點準時起床，將腳踏車牽出家門，到市場賣豬肉，30年如1日，不曾改變。

侯友宜寫到，爸爸退休依然堅持自己生活步調。雖因年紀大行動不便，換台電動機車，而跟著他一起年邁鐵馬英雄，卻也捨不得丟，收藏家中角落；看到這車，彷彿看見歲月流轉，「轉出了童年回憶，也轉出父親數十年身影交疊。」

侯友宜提及辦公室腳踏車掛畫，「畫中的老爺腳踏車和曾家裡的老爺車如出一轍。」即使難得回家，只要看著畫，便能感受老爸的氣息，「這鐵馬似他，無論風吹雨打，依然靜默佇立，守護著家園。」

侯友宜感謝父親為家的付出，希望自己能遵循他的質樸、踏實、執著、堅強，認真扮演自己的角色，將更美好的未來留給下一代，「只要想念起老爸，是幸福的，每天都是父親節；祝福爸，平安、健康、快樂。」