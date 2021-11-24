聽新聞
test
0:00 / 0:00
低碳家園在台南 銀級社區認證全國第一
台南市積極推動低碳家園，輔導社區發展生態綠化、資源循環、綠能節電等營造永續發展，已累計獲環保署「低碳永續家園評等推動計畫」最高等級銀級認證16件，居全國之冠。其中南區金華里推動生活環
頸總體改造，是全市第1個碳中和零碳社區。
環保署低碳永續家園評等認證，分銅級、銀級，南市已有6個行政區、9個里獲銀級認證。市長黃偉哲表示，南市率全國之先設置「低碳城市自治條例」，但低碳、減碳必需民間一起行動，低碳社區是低碳城市的重要基礎，全市有16件銀級認證是肯定，也是更多的期許。
獲得銀級認證里的南區金華里，就結合里民自力開闢3處社區公園、1處都市菜圃，推動生活環境總體改造，是全市第1個碳中和零碳社區。官田區大崎里、官田里、隆本里則共同推動農業廢棄物再利用，將菱角殼轉化為生物炭，創立全台唯一的菱殼碳化觀光工場，都是低碳永續家園的典範。
環保局長謝世傑說，環保局每年輔導輔助區里執行低碳作為，包括區域綠化、社區農園、使用節能燈具及電器、資源回收再利用、使用省水設備等，迄今全市37區353里參與環保署低碳永續家園認證。
在區里持續建構低碳家園成果基礎上，台南市進一步推動綠色運輸，環保局長謝世傑說，預計2030年市區公車全面電動化，另推動太陽能光電系統，裝置容量超過2.29GW，全國第1；2019年起綠地面積增加130公頃以上，都會區綠覆率也是6都第1。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言