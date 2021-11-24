低碳家園在台南 銀級社區認證全國第一

台南市積極推動低碳家園，輔導社區發展生態綠化、資源循環、綠能節電等營造永續發展，已累計獲環保署「低碳永續家園評等推動計畫」最高等級銀級認證16件，居全國之冠。其中南區金華里推動生活環

頸總體改造，是全市第1個碳中和零碳社區。

環保署低碳永續家園評等認證，分銅級、銀級，南市已有6個行政區、9個里獲銀級認證。市長黃偉哲表示，南市率全國之先設置「低碳城市自治條例」，但低碳、減碳必需民間一起行動，低碳社區是低碳城市的重要基礎，全市有16件銀級認證是肯定，也是更多的期許。

獲得銀級認證里的南區金華里，就結合里民自力開闢3處社區公園、1處都市菜圃，推動生活環境總體改造，是全市第1個碳中和零碳社區。官田區大崎里、官田里、隆本里則共同推動農業廢棄物再利用，將菱角殼轉化為生物炭，創立全台唯一的菱殼碳化觀光工場，都是低碳永續家園的典範。

環保局長謝世傑說，環保局每年輔導輔助區里執行低碳作為，包括區域綠化、社區農園、使用節能燈具及電器、資源回收再利用、使用省水設備等，迄今全市37區353里參與環保署低碳永續家園認證。

在區里持續建構低碳家園成果基礎上，台南市進一步推動綠色運輸，環保局長謝世傑說，預計2030年市區公車全面電動化，另推動太陽能光電系統，裝置容量超過2.29GW，全國第1；2019年起綠地面積增加130公頃以上，都會區綠覆率也是6都第1。