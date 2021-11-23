嘉義民雄大士爺廟換新裝 下周入火安座後亮相
嘉義縣定古蹟大士爺廟近年經歷多次地震，屋頂長年漏水、木質結構損壞，文化部文化資產局2020年核定補助2500萬元修復，除補強結構外雕樑畫棟也重新上色，工程今年7月完工，預計11月30日入火安座後，開放民眾參觀。
大士爺廟是民雄地區信仰中心，經歷1906年梅山大地震後1923年重建，董事長周漳炎說，期間經歷許多大小地震，尤其2016年美濃大地震時，當時嘉義地區震度5級，廟體木柱出現許多裂痕，多處木質結構遭白蟻嚴重腐蝕。
且大士爺廟天井因無遮蔽物，下雨天時雨水撥進寺廟容易加速古物腐朽，周漳炎說，之前甚至要加蓋遮雨棚，相較廟體古色古香，嚴重破壞整體美觀且不通風，因此廟方在縣府文化觀光局協助下2019年向文化部申請修復經費1225萬餘元，自籌約1275萬元。
縣府文觀局文資科長林君徽表示，廟內壁畫和彩繪等經長年香火煙燻已反黑，此次全部清洗，且經確認不會傷及畫作本身，讓民眾能一窺廟宇之美；屋頂部分，將屋瓦回鋪、新作防水層，並重新整修中脊規帶。
廟體部分，不僅大範圍整修、抽換木質結構，牆面也重新粉刷並整修磚面；此外，為保護香客安全，工程修補樑柱裂縫，再用不鏽鋼鋼片加固；廟方也引進數位化設備，新設電燈控制系統，可調節、定時各區域照明。
大士爺廟今天上午舉辦完工記者會，周漳炎、鄉長何嘉恒、縣議員林淑完等出席，廟方表示，11月30日將舉行開廟門、入火安座大典及開香普渡典禮。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言