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影／紀錄嘉義「八音」文化 「神，氣活現」紀錄片今首映
嘉義縣朴子市文化集會所「織田舖子」今上午於大林萬國戲院舉辦「神，氣活現」紀錄片首映會，邀請朴子在地神耆樂坊及大槺榔的耆老們前往，策展人、「織田舖子」負責人李宜蓉希望用紀錄影像方式，傳承朴子在地「八音」文化，推廣這些將失傳的技藝。
李宜蓉說，八音文化早期是朴子大糠榔地區農民，農閒時用二胡、嗩吶自娛娛人的一種休閒活動，婚喪喜慶等場合也常見，但隨世代更迭，已逐漸被流行音樂、錄音帶取代。
「織田舖子」今年申請文化部社區營造與村落文化計畫，將嘉義縣農村生活的八音文化重新凝聚及傳承推廣，今於大林萬國戲院辦「神，氣活現，以八音認識在地文化」紀錄片首映會，期望藉影像紀錄農民在地生活。
首映會邀請長輩觀賞由自己所主演的紀錄片；李宜蓉說，拍攝過程中，多位長輩才剛出院，也有長輩因年紀大需要人攙扶，但為了讓這部紀錄片可以完美呈現，他們都義無反顧地投入拍攝。
今首映會包含縣長秘書劉香利、綜合規劃處處長郭凱迪、嘉義縣共好生活協會執行長范鈞翔等。劉香莉說，她過去居住在土角厝中，熟悉農村生活，對台灣傳統文化有特殊的情感，尤其看到長輩對文化的用心非常感動。
嘉義縣朴子市大槺榔涂宅為在地傳統建築，2018年向文化部提出修繕計畫去年底完工，並取名為「織田鋪子」，如今有在地耆老組成的「神耆樂坊」進駐練習。
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