影／台南市議會上「欄位招租」怎回事？ 原來是這樣...
台南市議會議場上最近出現有趣景象，藍綠兩黨議員為了表達對公投的訴求，在議事桌前放上訴求的口號，無黨的穎艾達利別出心裁，立上「廣告欄位招租」的小看板，他說，這是行為藝術，也是反諷。
1218公投剩不到1個月，除了國民黨、民進黨在廟口、市場、夜市、路口宣講，時代力量也展開宣講，表達不一樣的訴求。台南市議會部分黨員則在自己的議事桌前立上小看板，民進黨為「4個不同意，台灣更有力」，國民黨的議員是「4個都同意，台灣更美麗」。
無黨籍的原住民議員穎艾達利，今天在桌上立著「廣告欄位招租」，有議員探問他要多少錢才租？有人出價2百元，也有人問2元要不要租？成為有趣的現象。
穎艾達利表示，他不喜歡口號式的標語，要讓民眾了解公投，應該是提供資訊讓他們了解，由於周遭座位的議員發言量都很強，當立這些標語，可能會影響視線，可再斟酌。他說，許多人都立上小看板，有如街頭競選看板，為了平衡畫面，因此立上「廣告欄位招租」，當作是行為藝術來平衡畫面，也有反諷的意義，希望民眾在投下公投票前，能事先對公投內容多了解，不要只聽口號。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言