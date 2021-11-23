影／台南市議會上「欄位招租」怎回事？ 原來是這樣...

台南市議會議場上最近出現有趣景象，藍綠兩黨議員為了表達對公投的訴求，在議事桌前放上訴求的口號，無黨的穎艾達利別出心裁，立上「廣告欄位招租」的小看板，他說，這是行為藝術，也是反諷。

1218公投剩不到1個月，除了國民黨、民進黨在廟口、市場、夜市、路口宣講，時代力量也展開宣講，表達不一樣的訴求。台南市議會部分黨員則在自己的議事桌前立上小看板，民進黨為「4個不同意，台灣更有力」，國民黨的議員是「4個都同意，台灣更美麗」。

無黨籍的原住民議員穎艾達利，今天在桌上立著「廣告欄位招租」，有議員探問他要多少錢才租？有人出價2百元，也有人問2元要不要租？成為有趣的現象。