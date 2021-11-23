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斗六鐵路立體化露曙光 張麗善：終完成階段性任務！

聯合報 / 記者陳苡葳／雲林即時報導
台鐵局長杜微今天率隊拜訪雲林縣政府，並與縣長張麗善對談「斗六市區鐵路立體化計畫」可行性研究評估報告修正案。記者陳苡葳／攝影
台鐵局長杜微今天率隊拜訪雲林縣政府，並與縣長張麗善對談「斗六市區鐵路立體化計畫」可行性研究評估報告修正案。記者陳苡葳／攝影

雲林縣政府去年底提報斗六市區鐵路立體化計畫可行性研究評估報告予中央審核，歷經多次來回修正，本月12日提送最後一次修正報告，過程中縣府也與台鐵局持續溝通意見並安排今天會面，經台鐵局長杜微與縣長張麗善對談，雙方達成共識，台鐵局也允諾會盡快發出同意函，加速縣府推動興建工程。

張麗善表示，去年12月起即與台鐵局積極溝通協商，希望盡快取得同意函，1年來歷經4次意見審查及回覆，意見統合後最終僅2點需修正，工務處全數修正後，本月12日已函送台鐵局。

斗六市區鐵路立體化備受地方期待與關注，縣府持續與中央互通有無、交換意見，立委劉建國昨也邀集台鐵局至國會辦公室召開會議，今台鐵局在杜微率領下，相關人員一起拜訪雲林縣政府，並與張麗善會面對談。

縣府工務處表示，台鐵局針對可行性研究評估報告，要求縣府再就「曲率半徑」、「具體優惠措施」等2點做最終修正，經修正，第1點依交通部台鐵局鐵路建設作業程序規定「新建或改建者特甲級及甲級線不得小於1000公尺」，現除斗六站北彎道，其餘改善路段皆配合將曲率半徑提高至1000公尺，斗六北站則自現況689公尺優化為730公尺。

另，第2點依「鐵路平交道與環境改善建設及周邊土地開發計畫審查作業要點」規定提出具體建議，包括斗六車站鐵路用地均變更為車站專用區，並畫定兼供道路使用，得納入計算容積率與建蔽率，並將容積率提升至500％；鐵路用地及道路用地變更為車站專用區，都市計畫回饋比例變更降為10％。

雙方當面會談最終修正細節後取得共識，杜微當場答應會盡速發函給縣府，「終於完成階段性任務」張麗善也表示，後續仍有一段路要走，包括先後須通過中央跨部會會審，及鐵道局綜合規畫等共需約2年時程，順利動工則進入7至8年施工期，最快10年後建設完成。

台鐵局長杜微（左）今至雲林縣政府與縣長張麗善（右）會面，雙方對談「斗六市區鐵路立體化計畫」可行性研究評估細節取得共識。記者陳苡葳／攝影
台鐵局長杜微（左）今至雲林縣政府與縣長張麗善（右）會面，雙方對談「斗六市區鐵路立體化計畫」可行性研究評估細節取得共識。記者陳苡葳／攝影
台鐵局長杜微（左五）今與雲林縣長張麗善（右五）討論「斗六市區鐵路立體化計畫」可行性研究評估報告修正案，雙方取得共識後，台鐵局允諾盡快發同意函給縣府。記者陳苡葳／攝影
台鐵局長杜微（左五）今與雲林縣長張麗善（右五）討論「斗六市區鐵路立體化計畫」可行性研究評估報告修正案，雙方取得共識後，台鐵局允諾盡快發同意函給縣府。記者陳苡葳／攝影

台鐵 斗六 張麗善

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