影／台南區農改場慶祝120年生日 展出多項農業改良成果

台南區農業改良場民國前10年11月成立，今年120周年，台南農改場今天舉辦「農研二甲子、韌性迎風雨場慶暨韌性農業研發成果發表會」，農改場長楊宏瑛說明在洋香瓜、文旦、小番茄等農作物的育種與改良、管理、減用農藥肥料、生物防治等「韌性農業」研發及輔導成果，邀請農委會主委陳吉仲及歷任場長回娘家見證。

楊宏瑛表示，農改場推廣節水灌溉用於火鶴、洋香瓜、小果番茄、蘆筍、竹筍、文旦及芒果等作物，配合生育周期調整灌溉水量，達到省水目的也提升果實品質與省工效果。設施小果番茄滴灌水分及肥料管理，用水量僅傳統溝灌一半且減少裂果及臍腐發生，果實品質與糖度又提高。

楊宏瑛指出，因應極端氣候、該場歷經數年研發推出「釀酒高粱臺南7號與臺南8號」，皆極耐旱，全生育期可不灌溉，是乾季栽培的最佳選擇；「青油菜臺南4號」具有生育期短、耐熱及耐淹水等特性，適合夏季有機栽培；「洋香瓜臺南13號」具抗白粉病、耐熱、高品質特性，適於高溫期於設施輪作栽培，也是洋香瓜種植新手極佳選擇，被譽為CP值超高洋香瓜品種，已成為夏季溫室種植洋香瓜主流。

台南場還建立雜糧作物為主、水稻為輔「創新水旱輪作模式」，利用水稻新品種台南19號早生特性，於5至8月生產作為間作，搭配早春種植大豆或甜玉米的水旱輪作，不僅減少雜草與病蟲害防治費用，且一期作種植大豆或玉米較同期一期作種植水稻用水量減60到70%，大幅節省水資源及緩解水資源日益不足的問題，又因水旱輪作也可減少雜草與病蟲害防治費用，經濟效益實大幅提升。