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水旱輪作新模式好處多 陳吉仲：將編經費推廣

中央社 / 台南23日電

行政院農委會主委陳吉仲今天出席台南區農業改良場場慶記者會時表示，台南區農改場研發以雜糧為主、水稻為輔的水旱輪作模式，可減少用水量並提高農民收入，將編經費推廣。

台南區農改場今天舉辦120週年場慶暨韌性農業研發成果記者會，現場展示耐旱品種釀酒高粱台南7號、台南8號；具生育期短、耐熱、耐淹水特性的青油菜台南4號等研發成果，陳吉仲逐一參觀聽取說明，並出席場方舉辦的研習活動開課儀式，勉勵報名參加的農民。

台南區農改場場長楊宏瑛簡報時表示，台南區農改場配合大糧倉政策，研究建立以雜糧作物為主、水稻為輔的創新水旱輪作模式，利用水稻新品種台南19號的早生特性，於每年5月至8月生產，搭配早春種植大豆或甜玉米的水旱輪作，不僅減少雜草與病蟲害防治費用，且較2期都種植水稻的用水量減少60%至70%，經濟效益不亞於雙期作水稻田。

陳吉仲表示，依台南農改場研究的期作調整，每年的第2期作種水稻，其他時間可種2期雜糧或蔬菜等作物，農民種水稻的收入可望從目前每公頃約新台幣10幾萬到20幾萬元，提高到30幾萬元，而政府用在保價收購稻米的支出可因此減少，達到政府與農民雙贏，農委會將編列預算進行推廣。

他說，氣候變遷對農業部門的影響愈來愈嚴重，農委會預計將每年農業科研計畫預算從4億元提高到8億元，投入因應氣候變遷調適的各項研究。

陳吉仲指出，2020年針對1000多戶農家的調查發現，專業農戶平均所得達180萬元，但目前專業農民比例約3成，其他7成屬兼業農民，政府將以政策誘導農民往專業方向發展，技術輔導由改良場協助，資金低利貸款由農金局協助，行銷通路則會結合農會與農民團體一起前進，再搭配各項保險實施，確保農民收益。

台南 農民 農改場

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