嘉市府設計城市品牌形象動用預備金 處長：符合預算法

嘉義市政府今年初招標近500萬元做「城市品牌形象規畫設計案」，設計嘉市專屬標誌、英文字體等來做新的公文封、網頁等，市議員蔡文旭質詢指，其中包含動用去年第一預備金349萬，但預備金一般用於必須且緊急狀態，難道做檔案夾很急迫？市府智科處長郭軒志說，皆符合預算法，最快明年上半年發表。

蔡文旭質詢說，城市品牌形象規畫設計案中，「前期探索」做民調等就花30萬、設計嘉市專屬字體等花70萬，總計決標496萬，認為應不必花這麼高價；蔡還秀出設計圖樣，主管背心有採黃色、黑色，跟市議員孫貫志背心、或有街頭藝人穿搭配色很像，也可與台灣設計展做結合，部分東西似乎可一起設計。

蔡文旭也說，500萬預算從2020年前瞻計畫挪50萬、2020年綜合規畫業務費101萬，又動用第一預備金349萬元，質疑預備金用途為「在發生意想不到的危急情況時，可立即動用」的資金，要必須且緊急的情況，動支條件較嚴格，設計新的立牌、手提袋、檔案夾等，應沒如此急迫。

智慧科技處長郭軒志答詢，民調約做1000多份，相關設計只是初稿、未定案，且依預算法64條，原本預算額度不足，就可以動用第一預備金。

市長黃敏惠答詢，智慧科技處執行城市品牌規畫設計，有經內部討論，預備金是思考，如何讓計畫串聯起來，能有更大能量、價值。

郭軒志會後強調，此次設計從前端完整論述、調查研究，中間有主視覺標誌，還有嘉市專屬字體，為全台第1個地方有專屬英文字體，跟民眾較容易接觸到的，包括公家機關內信封、網頁等，應用項目齊全，後端有多國語言宣傳影片。

郭軒志強調，整個標案由今年總統府國慶主視覺廠商翼翼有限公司得標，翼翼與其他業者合作，影片將由金曲獎視覺設計統籌的二棲公司承包，英文字體由justfont公司來設計，相關內容仍與承包商討論中，預計最快明年上半年會公開。