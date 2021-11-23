延緩長輩失智、失能 嘉縣瀛海銀髮健身俱樂部今揭牌

嘉義縣衛生局首度輔導建置新港鄉「海瀛銀髮健身俱樂部」，縣長翁章梁今上午偕鄉長林茂盛、衛生局長趙紋華等揭牌，打造銀髮族健康支持性環境及提升運動健康識能，提供地方長輩一個運動休閒健身好去處。

衛生局健康促進科長表示，瀛海銀髮健身俱樂部器材經費約60萬，總經費近百萬，縣府自籌10萬元，其餘由衛福部補助，裡面設施近10餘套，同時聘請專業師資指導，可延緩長輩失智、失能，每周一、三、六上午及周二晚間開放。

翁章梁表示，長輩手腳無力容易跌倒，「若缺乏訓練，50歲後骨質容易流失」，嘉義縣去年起向衛福部申請計畫，希望建立更多老人據點，目前計劃與中正、嘉義大學合作，訓練約20名精準運動員，指導長輩運動技巧，希望全面啟動老人肌力訓練，。

趙紋華說，老化容易產生肌少症、骨質疏鬆等問題，透過銀髮健身俱樂部專業教練的指導讓長者正確運動，培養規律運動習慣也可預防失智症發生，年長者要增加肌肉量，維持肌肉健康，一定要運動營養兼顧雙管齊下，才可遠離肌少症威脅。

78歲方姓鄉民適用壺鈴後，對此政策表達肯定，她說，高頻率運動讓長者較不怕冷，手腳也比較不會酸痛。

衛生福利部為照顧50歲以上健康、亞健康及衰弱長者，前年起推動「銀髮健身俱樂部試辦計畫」，提高長者社會參與及認知促進並提升長者身體活動力，國民健康署長吳昭軍日前曾表示，預計於全國推廣200餘處老人健身據點。