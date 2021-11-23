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新型H5N2禽流感來襲 雲林撲殺1707隻鵝

中央社 / 雲林縣23日電
雲林縣二崙鄉1家肉鵝場日前被檢出有新型H5N2亞型高病原性禽流感病毒，縣府動植物防疫所隨即動員撲殺病禽。記者陳苡葳／翻攝
雲林縣二崙鄉1家肉鵝場日前被檢出有新型H5N2亞型高病原性禽流感病毒，縣府動植物防疫所隨即動員撲殺病禽。記者陳苡葳／翻攝

雲林縣二崙鄉某肉鵝場檢出新型H5N2亞型高病原性禽流感病毒，雲林縣動植物防疫所昨天撲殺1707隻鵝，並針對周邊場域清消，呼籲養禽業者務必提高場內生物安全措施。

根據雲林縣動植物防疫所統計，自今年元月起至今天中午12時止縣內有12起高病原性禽流感案例，其中鵝場佔半數、雞場5場和鴨場1場。

雲林縣動植物防疫所技正鄭安國今天接受中央社記者訪問時表示，12場分布在台西、麥寮、二崙等鄉鎮，個案無關聯性，不過二崙鄉某肉鵝場檢出新型H5N2亞型高病原性禽流感病毒，與目前日、韓爆發的病毒屬相同病毒型別。

鄭安國指出，二崙鄉某肉鵝場檢出新型H5N2亞型高病原性禽流感病毒，防疫人員昨天撲殺1707隻鵝，並完成周邊區域清消，此次檢出新的H5N2亞型高病原性禽流感病毒由候（野）鳥攜帶傳播機率高，養禽業者須提高警覺。

鄭安國提到，禽流感好發於每年冬季到隔年春季，近日天氣溫差較大，且已入候鳥遷徙季節，家禽業者務必提高場內各項生物安全措施，尤其是加強防鳥設施的完善及禽場（舍）環境清消，並適時調整場內通風保溫設備，落實門禁管制、人車、場區、器械消毒等軟體生物安全工作，以防堵病毒入侵。

雲林縣動植物防疫所提醒家禽業者，若發現所飼養家禽有不明原因大量死亡等可疑案例，應立即通報鄉鎮市公所或防疫所，及早處置防範禽流感疫情擴散。

禽流感 雲林 H5N2

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