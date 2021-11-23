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守護海洋！台南用毛線編織珊瑚 打造海洋礁岩生態

聯合報 / 記者鄭惠仁／台南即時報導
台南社大啟動「海洋工作坊：造礁計畫」，用毛線編織，布置海洋礁岩生態。記者鄭惠仁／攝影
台南社大啟動「海洋工作坊：造礁計畫」，用毛線編織，布置海洋礁岩生態。記者鄭惠仁／攝影

台南社大連續16年監測海灘廢棄物並淨灘，師生更感受到海洋守護的重要；為了讓更多人關心海洋，今天啟動「海洋工作坊：造礁計畫」。海洋珊瑚編織創作者黃淑貞將以2階段6天，帶領師生、民眾用回收線材接力創作，用毛線布置海洋礁岩生態。

台南社大每個月第3個周日進行海灘監測並撿拾海洋廢棄物，16年來曾未間斷，並且每次監測都統計撿拾的種類、數量傳給國際性的海洋廢棄物監測機構。海廢成員林淑惠表示，多年來的監測，以塑膠袋最多，其次是飲料杯等塑膠製品，每次海廢撿拾，塑膠袋的數量幾乎都上千個，情況相當嚴重，除了汙染環境也影響海洋生態。

黃淑真已和師生花了2天時間創作了部分珊瑚礁，她說，為了觀察最真實的海洋生態，也學習潛水，所創作的珊瑚礁都是他潛入海底觀察、拍攝的真實生態。她說，近年因受暖化影響，珊瑚不再美麗甚至死去，令人心痛，因此特別休假，暫離工作崗位，到台南參與海廢監測，並到海邊撿拾垃圾，希望透過行動參與及創作展示，讓更多人關心地球暖化及海洋汙染。

台南社大邀請對關心海洋，且對造礁接力創作有興趣並有編織基礎的民眾的民眾，一起加入造礁計畫。

台南社大啟動「海洋工作坊：造礁計畫」，用毛線編織，布置海洋礁岩生態。記者鄭惠仁／攝影
台南社大啟動「海洋工作坊：造礁計畫」，用毛線編織，布置海洋礁岩生態。記者鄭惠仁／攝影

珊瑚 台南 廢棄物

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