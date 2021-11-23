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補公托量能不足 二崙國小附幼開工明年落成

聯合報 / 記者陳苡葳／雲林即時報導
雲林縣府盤點各小學閒置空間，針對不足地方強化增設附幼，二崙國小將增設附幼，今天動土開工，預計明年底完工，最快後年招生。記者陳苡葳／攝影
雲林縣府盤點各小學閒置空間，針對不足地方強化增設附幼，二崙國小將增設附幼，今天動土開工，預計明年底完工，最快後年招生。記者陳苡葳／攝影

雲林縣有少子兩危機，目前準公共化幼兒園雖已達8成，但公托資源仍是各縣市占比相對少的地區，縣府今年盤點各小學閒置空間，評估現有準公共化設置範圍後，針對不足地方強化，其中因二崙鄉公立幼兒園僅有鄉幼1家，縣長張麗善今為二崙國小附設幼兒園預定地執鏟動土，預計明年底完工，最快後年招生，可望提升當地教育及環境品質。

張麗善說，雲林縣有高齡、少子兩極化危機，青年及中生代背負著照顧與生育責任，為減輕其壓力，提高幼兒教保服務的便利，縣府朝擴展附設幼兒園著手，目前已有27校，今年將布建完成33校，後年達50校。

二崙鄉長鍾福助說，鄉內目前有300多位小朋友，因鄉幼沒有足夠的戶外活動空間，孩童都只能在教室內活動，學習受限，加上校址位在鄉內北邊，對西、南地區的家長來說車程相對遠，接送不便，二崙附幼可解決家長交通及學費負擔。

二崙國小校長廖欽祿說，附幼總工程經費4173萬元，工期400天，建築體將有2層樓、6間教室，預計招收幼幼、小班及中班、大班共3班76生，教室將作為孩童念書、上課及休息的場域，明亮、寬敞也安全，接續第2階段工程將再爭取戶外遊具建設，打造活動性強的校園環境。

教育處長邱孝文表示，除二崙國小率先設立附幼，縣府也評估在大同國小增設1所；另配合中央少子女化對策，國小附設幼兒園收費第1胎每月1500元，第2胎以上、低收入戶及中低收入戶不收費，111學年度起每月降500元，家長僅需負擔1000元。

雲林縣長張麗善（左三）、縣府教育處長邱孝文（左四）今天為二崙國小附設幼兒園預定地執鏟動土。記者陳苡葳／攝影
雲林縣長張麗善（左三）、縣府教育處長邱孝文（左四）今天為二崙國小附設幼兒園預定地執鏟動土。記者陳苡葳／攝影
雲林縣二崙國小附幼興建工程今天動土開工，二崙鄉長鍾福助（左五）、縣長張麗善（中）及多位地方人士到場與會。記者陳苡葳／攝影
雲林縣二崙國小附幼興建工程今天動土開工，二崙鄉長鍾福助（左五）、縣長張麗善（中）及多位地方人士到場與會。記者陳苡葳／攝影

幼兒園 低收入戶 雲林

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