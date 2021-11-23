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影／台南永康武龍宮玄武上帝誕辰 送弱勢口罩白米便當
台南市永康區大灣凌霄寶殿玉旨武龍宮，為慶祝明天主祀開基玄武上帝誕辰，今天分送平安米、醫用口罩及便當各1000多份給附近弱家庭，明天玄武上帝生日也要在廟前廣場舉辦平安宴，席開100桌與信眾分享喜悅。
武龍宮主委王大明、執行長吳錡進與副主委等管理委員會幹部，一早就與志工在廟前協助分送，希望在疫情還沒有完全解除、氣候轉冷的當下，信眾都能夠闔家平安，也能夠對弱勢的居民與信徒有一些幫助。
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