台南愛在飛揚！88歲阿嬤樂當志工 夫妻檔因服務更甜蜜

台南市志工近6萬人，社會局今天頒獎表揚績優志工及團體，其中獲得金質獎的龔秀霞高齡88歲，是活到老服務到老的典範。也有許多是家庭志工，其中夫妻檔鄭芳名、余麗卿當志工30多年，他們表示，因興趣相投，話題多，感情也更甜蜜。

今天有105名服務滿10年，時數超過2千小時的績優金質獎志工、4組績優團隊、5組家庭志工、4名長青志工團1等功勳獎績優志工及2組長青志工團績優志工小隊獲表揚。

南市現有1476個志工團隊，志工人數5萬9645人，65歲志工1萬7769人，比率29.8%。市長黃偉哲今天在表揚前表示，台南市政府員工有限，沒有志工的幫忙，可以想像會很糟。他強調，行善最樂，當志工就是行善，而且是生命燃燒、做功德的積善行為。

在市府聯合服務中心擔任志工的龔秀霞是這次獲表揚中年齡最大的志工，她表示施比受更有福，助人是快樂的事，志工是她一生的志業。84歲張敏利也獲金質獎志工，她說，從國稅局退休後就在大台南生命線協會擔任志工，多年來接到無數求助及需要心理慰藉的電話，她的最大感受就是要保持同理心及傾聽，過程中最感欣慰的是，求助個案的轉變及電話另一段的道謝。

獲獎家庭志工有5組，勞工局有鄭芳名與余麗卿、林文一與陳家蓁、文化局有林宏洲與張秀珠及林秀榮；王治青、王治潔、王治瀅、陳意婷一家人。財政稅務局志工為褚廣家、謝美英。