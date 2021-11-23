黃偉哲視訊美國紐奧良市長 規劃未來締盟交流

台南市長黃偉哲和美國紐奧良市長肯崔（LaToya Cantrell）今天視訊會談，雙方決議將規劃兩市朝締盟方向發展，開啟交流新章。

台南市政府今天發布新聞稿指出，在駐美國休士頓台北經濟文化辦事處長羅復文主持下，黃偉哲、肯崔視訊討論台南和紐奧良交流進程。因黃偉哲、肯崔曾就讀哈佛大學甘迺迪學院，兩人也是校友，肯崔更在視訊會場布置中華民國國旗。

黃偉哲恭喜肯崔成功連任紐奧良市長，也感謝美國政府在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情期間捐贈400萬劑莫德納疫苗給台灣，幫助台灣對抗疫情。

黃偉哲指出，紐奧良以爵士音樂聞名，台南則是台灣的文化首都，兩市未來在藝文方面有許多可合作項目，例如「台南街頭藝術節」和「台南國際音樂節」等。此外，台南市2024年建城400年，黃偉哲邀請肯崔2024年率團來台參加紀念活動，期盼雙方情誼綿延不絕。

肯崔表示，她希望未來有機會到台南，甚至參加2024年台南建城400年紀念活動，她也期盼兩市未來持續探索各種合作與交流的可能性，讓紐奧良音樂家和年輕人也能造訪台南。

今年9月颶風艾達（Hurricane Ida）侵襲美東，造成紐奧良重大災損，肯崔感謝來自台灣的溫暖慰問與賑災捐款，她說，這是一種愛的延伸，連結雙方人民。

紐奧良市位於路易斯安那州，歷史悠久，文化薈萃，保留許多法國、西班牙及非裔移民帶來的元素，紐奧良也是爵士樂發源地，爵士樂之父路易阿姆斯壯（Louis Armstrong）等名家都出身紐奧良市，每年舉辦的「狂歡節」（Mardi Gras）更吸引世界各地遊客。

民主黨籍肯崔是紐奧良市300多年來首位女性市長，今年11月13日以64.7%得票率順利連任。