民安7號演習 台南市奪得雙料特優

為強化全民災害防救效能，台南市今年4月舉行民安7號演習，情境想定以六甲-木屐寮地震為主軸，伴隨大豪雨引發各項重大災害為主題。行政院本月評鑑後，台南市榮獲「兵棋推演」及「綜合實作」等 2 項演習「特優」縣市。

民安7號演習當天先於白河商工學生活動中心進行兵棋推演，假設「災害警報傳遞與發放、災害應變中心開設與運用」、「前進指揮所開設、大樓倒塌人命搶救、大量傷病患緊急醫療救護」、「道路橋樑、維生管線、電力設施、毒化物外洩搶救作為」、「災民收容安置、鄉民預防性疏散撤離」、「自主防災社區運作、災後復原重建及災害減免稅捐」等五大狀況。

為豐富民安7號演習內容，讓參訪觀眾看見觀測設備的演進、土石流預警機制的進步，台南市邀請行政院農業委員會水土保持局研發的第三代「行動式土石流觀測車」前來展出，展現結合科技智慧防災成效。