聽新聞
test
0:00 / 0:00
民安7號演習 台南市奪得雙料特優
為強化全民災害防救效能，台南市今年4月舉行民安7號演習，情境想定以六甲-木屐寮地震為主軸，伴隨大豪雨引發各項重大災害為主題。行政院本月評鑑後，台南市榮獲「兵棋推演」及「綜合實作」等 2 項演習「特優」縣市。
民安7號演習當天先於白河商工學生活動中心進行兵棋推演，假設「災害警報傳遞與發放、災害應變中心開設與運用」、「前進指揮所開設、大樓倒塌人命搶救、大量傷病患緊急醫療救護」、「道路橋樑、維生管線、電力設施、毒化物外洩搶救作為」、「災民收容安置、鄉民預防性疏散撤離」、「自主防災社區運作、災後復原重建及災害減免稅捐」等五大狀況。
為豐富民安7號演習內容，讓參訪觀眾看見觀測設備的演進、土石流預警機制的進步，台南市邀請行政院農業委員會水土保持局研發的第三代「行動式土石流觀測車」前來展出，展現結合科技智慧防災成效。
台南市長黃偉哲說，面對突發事件的緊急應變處置作為，市府各機關應以人命救助為第一優先原則，平時不斷提升專業技能訓練，並加強救災資源整合及橫向聯繫工作。透過實兵演練，市府團隊與各公私部門彼此配合，群策群力，力圖於災害發生時迅速應變，確實保障人民生命財產安全。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言