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汪星人無處跑 台南市議員爭取增設寵物公園
為無處奔跑的毛小孩尋找活動筋骨好去處，台南市議員等人今上午前往新營體育場，將向市政府爭取寵物公園設置於大新營區，打造讓狗兒活動的友善園地。
為毛小孩及飼主請命的李宗翰說，平時民眾就會帶著狗兒在新營體育場、南瀛綠都心及長勝營區運動，但目前各空間都缺乏能夠讓毛小孩安心奔跑場域。希望未來能友善規畫新營體育場，設置寵物專區，讓民眾與毛寵物有更好活動空間。
台南市動物保護處表示，目前各縣市都積極規畫設置寵物公園專區，而南市目前已查看10區評估共25處場地，鄰近家犬數量、當地居民對於寵物運動公園的支持度、停車是否方便、綠蔭比率等等皆為評估點，其中位於溪北的有新營體育場、南瀛綠都心及長勝營區。
出席飼主們也表示，平時需要牽繩以免毛小孩走失、暴走，先前有許多飼主帶毛小孩到空曠的草皮散步，卻被鄰近鞭炮聲或巨大聲響嚇到，暴衝後走失多年的情況。李宗翰說，寵物公園不僅是提供給民眾與毛小孩一個舒適空間，更能讓孩童與民眾如何正確與飼主、寵物們互動育樂場所，希望早日促成此事。
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