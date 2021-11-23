汪星人無處跑 台南市議員爭取增設寵物公園

為無處奔跑的毛小孩尋找活動筋骨好去處，台南市議員等人今上午前往新營體育場，將向市政府爭取寵物公園設置於大新營區，打造讓狗兒活動的友善園地。

為毛小孩及飼主請命的李宗翰說，平時民眾就會帶著狗兒在新營體育場、南瀛綠都心及長勝營區運動，但目前各空間都缺乏能夠讓毛小孩安心奔跑場域。希望未來能友善規畫新營體育場，設置寵物專區，讓民眾與毛寵物有更好活動空間。

台南市動物保護處表示，目前各縣市都積極規畫設置寵物公園專區，而南市目前已查看10區評估共25處場地，鄰近家犬數量、當地居民對於寵物運動公園的支持度、停車是否方便、綠蔭比率等等皆為評估點，其中位於溪北的有新營體育場、南瀛綠都心及長勝營區。