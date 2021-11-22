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給用路人更安全的路 台84線北門至學甲將刨除重鋪

聯合報 / 記者謝進盛／台南即時報導
公路總局台南新營工務段投入7000萬元，下月針對台84線大規模路面刨除，屆時請用路人改道因應。記者謝進盛／攝影
公路總局台南新營工務段投入7000萬元，下月針對台84線大規模路面刨除，屆時請用路人改道因應。記者謝進盛／攝影

公路總局台南新營工務段投入7000萬元，下月將針對台84線快速公路進行大規模路面刨除重鋪，將封閉北門至學甲間東行線約8公里近1個月，也是該路通車迄今最大規模養護工程，希望打造給用路人更安全回家的路。

全長41點428公里的台84線，自北門區台61線分出，沿線經學甲、下營、麻豆、官田、大內及玉井等7行政區，連接國一、國三，快速拉近台南山海間距離。不過北門、學甲路段常路面破損、隆起，施工單位曾多次進行路面補丁效果不大。

新營工務段說，84線路面隆起，大都集中在道路路緣，經學者深入分析，大致歸納為環境因素、重車碾壓、路面老化、基底層軟弱等因素所致；且近年溫室效應，不利溫度敏感性較高瀝青混凝土養護。為一勞永逸，工務段這次更大面積全面刨除重鋪。

新營工務段段長黃奇福進一步指出，這次主要針對「台84線0K+800至9K+980段及學甲交流道路基路面改善」，預計下月分段封閉北門及學甲交流道施工，預計下月1至2日封閉台84線學甲交流道西行下匝道及東行上匝道，車輛請改道171線，由麻豆交流道或台84線麻豆交流道上､下匝道，主線無施工不影響行車。

另外，下月3日將封閉台84線學甲交流道西行上匝道，車輛請改道171線，由台84線北門交流道上匝道。

而下月3日至30日將封閉台84線東行北門交流道上匝道及學甲交流道下匝道，車輛請改道171線，由台84線學甲交流道上匝道，主線及匝道路面施工。

新營工務段說，除北門至學甲段，也會針對學甲至麻豆、官田至大內間部分破損路面改善，預計今年底都可完工，因確保路面平整，也將結合警力加強取締，遏止超載情事發生。

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