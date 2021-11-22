越晚越冷 台南市府提醒農漁民防寒害
低溫南下溫度將驟降，台南市政府提醒養殖戶，為預防寒害，不耐低溫如虱目魚、石斑魚等，建議魚塭北側搭蓋防風棚、加深水深，加強越冬溝保溫、防寒及加溫等設備；也盡量避免擾動水體或驚動魚塭內魚群，應暫停投餌及不要無謂開關水車；在氣溫回升，可視情況再酌投飼料，必要時早採捕，減少寒害損失。
台南鳳梨正值生長期，農業局建議農民可增施鉀肥、鈣肥，增加作物耐寒力；低溫後在葉面上噴灑低濃度氮肥等營養液，可促進植株與果實恢復生長，減少損害，若有受害，應修剪受害枝條、葉片及疏花、疏果。
而不耐寒葉菜類蔬菜，可採收應立即採收，未採收應加強畦溝灌水管理；洋香瓜等瓜菜類，可設置隧道棚防風，以達防寒效果；小果番茄等果菜類，應適當提高土壤溼度、避免土壤過度乾燥，以達保溫效果。
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