寒冬來襲 嘉縣沿海漁民提前防寒備戰
中央氣象局預估本周天氣急速下滑，嘉義沿海地區漁民往年12月才開始準備防寒措施，但預估今年氣溫將較往年更冷，已提前備戰，架設擋風棚，嘉義縣府漁業科也提醒漁民不耐寒魚種應避免越冬養殖，若有相關疑問縣府也提供諮詢服務。
沿海地區養殖約4萬尾金目鱸的嘉義縣養殖漁業協會理事長黃金獅說，漁民防寒多於魚塭北側架設擋風帆布，或抽取相對池水溫度較高的井水注入魚塭，往年大多12月才會開始採取防寒措施，但黃金獅研判今年氣溫應較往年更冷，許多漁民已經開始架設竹竿，待大陸冷氣團來襲便可批上帆布。
另外一種較新型方式，黃金獅說，有漁民會在魚塭內放置保溫燈，但僅少數漁民採用，多數漁民擔心漏電把魚群殺死，對人體也有不好影響。
黃金獅說，嘉義縣沿海地區魚塭比較不耐寒的包含金目鱸及越冬虱目魚等，許多漁民會選擇提早收成，因此明年農曆年前這些魚種數量少、價格預估上揚，目前金目鱸產地價約每斤48塊，他預估明年農曆年前預計漲到每斤55至60元。
嘉義縣府漁業科長張建成提醒，漁民若養殖熱帶不耐寒魚種，如虱目魚、金目鱸、吳郭魚等，應避免越冬養殖，如有要越冬，應及早做好相關防寒措施，避免發生疾病或寒害損失。
張建成也提醒，冬季期間，若水產物有異常或疾病情形，可將池水或魚隻檢體送至家畜疾病防治所、東石水產動物疾病檢驗中心，或義竹水產動物疾病防治中心，由獸醫師提供檢診及諮詢服務。
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