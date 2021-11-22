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「2021台南街頭藝術節」26日登場 37團隊匯演熱鬧3天

中央社 / 台南22日電

「2021台南街頭藝術節」將於11月26日至28日在中西區海安路及河樂廣場登場，將有37組團隊帶來超過220場演出，並將用紙箱搭建近5層樓高的復刻版司法博物館高塔。

台南市政府文化局今天在友愛街旅館舉辦「2021台南街頭藝術節」活動記者會，安排部分參與演出團隊出席宣傳，並公布此次活動規劃內容。

副市長趙卿惠致詞時表示，台南街頭藝術節每2年舉辦1次，今年不僅活動場域加大，表演團隊和場次也都加多，希望民眾在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情趨緩的後疫情時代，一起參加專屬台南街頭的精彩藝術展演。

文化局提供的資料指出，今年的台南街頭藝術節以海安路和河樂廣場為主場，讓開啟商業交易、民間信仰、文化交流的五條港舊址，成為當代生活的靈感與動能，打造屬於台南的大型街頭藝術盛典，並以「○○」為題，邀請民眾進入一座創造想像的遊戲場。

文化局表示，此次邀請包括戲劇、馬戲、舞蹈、音樂、體育競技等領域，共37組團隊齊聚交流，在海安路上設有7個舞台，安排超過220場各類型演出。

文化局強調，今年再次與法國藝術家奧立佛．古斯特（Olivier Grossetête）合作，以視訊方式組成跨國連線小組，選定歷史悠久的法院建築「司法博物館（前台南地方法院）方形高塔」為主題，26日在河樂廣場用紙箱搭建近5層樓高的復刻版方形高塔，成為活動期間的新地標。

台南 文化局 藝術節

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