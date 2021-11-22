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台南綠能產業區環境影響說明會 環團里長農民針鋒相對

聯合報 / 記者周宗禎／台南即時報導
台南綠能產業區環境影響說明會，里長與環團、區內農民針鋒相對。記者周宗禎／攝影
台南綠能產業區環境影響說明會，里長與環團、區內農民針鋒相對。記者周宗禎／攝影

台南市政府與台糖合作開發綠能產業園區，遭質疑大量砍伐保育林木、數萬棵樹恐遭殃，嚴重破壞環境與生態；下午在仁德區公所召開環境影響說明書公開會議，會議召開近兩小時多由規畫廠商與經發局人員說明，引來市議員許又仁質疑，環境影響評估說明會環保局竟然都沒有人來，很多疑問沒有辦法回答，說明會應該思考擇期再開。

園區基地面積約87.72公頃，預計112年完成核定、113年開發，114年辦理土地出售供廠商建廠，開發單位預估增加6000個就業機會；位於仁德區多數屬於台糖土地；因開發地多保育林木與動物，還有原本像台糖租用土地以及自有地種植作物的農民，招致強烈反彈，地方里長則幾乎都支持開發，紛紛發言支持政府繁榮地方。

環保團體提出開發對環境的各種衝擊，沒有說明清楚，也缺乏具體有效因應作法、「台南開發移植樹木有多少存活？」；濕地保護聯盟認為開發將嚴重破壞角鴞等保育類動物棲地，造成二仁溪水質惡化。

荒野保護協會也質疑移植的數目能夠八到九成存活率，沒有科學的依據，讓人質疑到時候達不到目標大量死亡只會去外地購買樹苗來種植；台南市野鳥學會記錄到45種鳥類其中有八種保育類，開發造成保育類鳥類不知何去何從，開發單位也沒有交代清楚，很可能開放以後鳥類都全部消失。

在預定地內種植有機作物的農民指責排水規畫不當，開發很可能造成，那裡的大冠鷲已經存在20年了，還有許多保育類動物開發單位都沒有列入考量。

許又仁表示，事業廢棄物的問題環保團體朋友也不用擔憂，雖然環保局沒有人來，但是環保團體提出的疑問，每一條環保局都必須答覆、議會也會專業的審查，他個人也會持續詳細的關心追蹤。

市議員杜素吟也要求開發單位設計規劃排水、汙水處理問題，一大片樹林台糖也說能留的就移植，他管不到台糖但能要求經發局務必做好。

會議下午兩點召開，陽明市議員先到場下午3點35分離開後，環保局人員在下午3點45分才到場，農業局也沒有派員到場，引發出席農民不滿。

台南綠能產業區環境影響說明會，里長與環團、區內農民針鋒相對。記者周宗禎／攝影
台南綠能產業區環境影響說明會，里長與環團、區內農民針鋒相對。記者周宗禎／攝影

台南綠能產業區環境影響說明會，里長與環團、區內農民針鋒相對。記者周宗禎／攝影
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農民 台南 濕地

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