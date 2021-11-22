林內焚化廠轉型綠營轟換湯不換藥 雲林縣長張麗善：操之過急

雲林縣長張麗善日前接受議員質詢林內焚化廠，鬆口正在評估轉型為生質能源中心，然而此說引起地方爭議，縣議會民進黨團今天聯合質詢時直指轉型是換湯不換藥，仍有危害空品及水質之虞，堅決反對；張麗善表示，現已確定該廠不重啟、不燒垃圾，而是依聯合國永續發展指標，選擇最低傷害方式轉型，處理農廢生質能源僅是其中選項，認為善意被擴大解釋，應回歸專業，理性討論。

民進黨團總召邱世文今在質詢中指出，根據縣府日前答詢的資料而論，雲林縣已有能力自主處理垃圾，「既然沒有垃圾問題了，為何還要重啟或轉型？」質疑「以轉型之名，行焚燒之實」，希望縣府謹慎思考政策方向。

邱世文表示，焚化廠轉型就如「毒品咖啡包」，精美包裝下其實藏著毒藥，不燒垃圾改燒農業廢棄物，對地方而言只是換湯不換藥，仍然會有空氣或水質汙染疑慮，且縣內農廢物不多，質疑「難道是要處理全國的農廢物嗎？」

邱世文指出，林內焚化廠鍋爐已是舊有設計，蒸氣規格為中溫中壓，而現有再生能源法規範鍋爐蒸氣規格高溫高壓，廠內部分機器設備明顯老舊損壞，要轉型勢必得再花15億元更新，抨擊先前已花費36億多元公帑，要再花上一筆，令鄉親難以信服。

張麗善表示，雲林縣垃圾處理已找到自主方向，縣府邀集專家學者針對制度、法令及環評等層面，配合國家政策及聯合國永續發展SDGS評估未來方向，希望能順利將焚化廠轉型為生質能綠能園區，變成有價值、對民眾及縣庫有利的方向，然而屆時中央同不同意，都還有很長的程序要走。

張麗善強調，環保局每年獲報露天燃燒案件破千，據統計竹筍、花生藤、香蕉莖及木瓜莖等農廢量產出約1萬至14萬噸不等，焚化廠轉型即以此類農廢為主，並排除塑膠類，為去化問題找解方，但如何轉型仍在研擬中。