台南推汰換舊機車 搭配購物節抽大獎可一舉兩得

台南市環保局統計，台南近5年來累積淘汰20餘萬輛車齡15年以上機車，今年汰換補助即將截止，盼民眾把握搭配台南購物節登錄發票抽獎機會，換購新車還有機會拿大獎，一舉兩得。

台南市政府環保局今天發布新聞稿指出，市政府提供今年淘汰老舊機車及換購低污染機車等5項補助方案，補助期間至12月31日截止，加上行政院環保署與經濟部工業局推出的補助方案，最多可得到新台幣3萬2000元補助。

台南市環保局表示，市府推出的台南購物節抽獎活動至明年3月5日止，活動期間內凡是在台南辦理營業登記的商家消費並取得統一發票，可上網登錄參加抽獎，單筆消費每滿100元可獲得1組抽獎序號，最多可獲得500組抽獎序號，有機會抽到美宅、油電動力汽車等大獎，總獎值超過2000萬元。

台南市環保局指出，今年還推出便民的「淘汰老舊機車換購低污染車輛加碼補助」線上申請系統，提供零時差服務，免出門也能申辦補助，詳情可至「台南市機車管制及汰舊換新補助資訊網」查詢。