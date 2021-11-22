快訊

1條水管救了他！男攀守城大山迷途2夜 今自行下山

大同榮譽董座遭假檢警老梗詐騙 6度匯款532萬

台南推汰換舊機車 搭配購物節抽大獎可一舉兩得

中央社 / 台南22日電

台南市環保局統計，台南近5年來累積淘汰20餘萬輛車齡15年以上機車，今年汰換補助即將截止，盼民眾把握搭配台南購物節登錄發票抽獎機會，換購新車還有機會拿大獎，一舉兩得。

台南市政府環保局今天發布新聞稿指出，市政府提供今年淘汰老舊機車及換購低污染機車等5項補助方案，補助期間至12月31日截止，加上行政院環保署與經濟部工業局推出的補助方案，最多可得到新台幣3萬2000元補助。

台南市環保局表示，市府推出的台南購物節抽獎活動至明年3月5日止，活動期間內凡是在台南辦理營業登記的商家消費並取得統一發票，可上網登錄參加抽獎，單筆消費每滿100元可獲得1組抽獎序號，最多可獲得500組抽獎序號，有機會抽到美宅、油電動力汽車等大獎，總獎值超過2000萬元。

台南市環保局指出，今年還推出便民的「淘汰老舊機車換購低污染車輛加碼補助」線上申請系統，提供零時差服務，免出門也能申辦補助，詳情可至「台南市機車管制及汰舊換新補助資訊網」查詢。

台南 統一發票

延伸閱讀

民眾投訴瀰漫惡臭！高市環保局找到異味源卻難罰禍首

關懷計畫+資收大軍可月入9千 她不參加：賺多少是秘密

高雄多區瀰漫化學酸臭味 元凶竟是黑板樹開花

議員質疑高市推資源回收不積極 陳其邁：將選出示範點

相關新聞

林內焚化廠轉型綠營轟換湯不換藥 雲林縣長張麗善：操之過急

雲林縣長張麗善日前接受議員質詢林內焚化廠，鬆口正在評估轉型為生質能源中心，然而此說引起地方爭議，縣議會民進黨團今天聯合質...

台南首波15棟老舊住商大樓有缺失 市府：不改善就罰

為防範老舊公寓大廈公安問題，台南市工務局針對欠缺管理機制的老舊公寓大廈辦理專案清查，目前清查15棟有逃生避難動線、閒置荒...

翁章梁作志工 年前送愛心年菜至弱勢家庭 計1500戶受惠

嘉義縣府今上午舉辦年菜捐贈暨菜色票選活動，縣長翁章梁同時也在會中試吃投票，除感謝各方襄助外，會中也選出4道佳餚做為明年度...

南市議會跨黨派打破月經貧窮 校園設衛生棉販賣機

台南市議會今天首次由國民黨林美燕、民進黨鄭佳欣及時代力量議員林易瑩員跨黨針對女性議題做市政質詢，提出「月經貧窮」，關心女...

送托地下保母孩恐陷安危 張麗善視察合格托育提「4要」

雲林縣本月初發生保母不當照顧事件，凸顯嬰幼兒照顧資源宣傳重要性，縣長張麗善今天視察合格保母托育照顧方法及環境，並加強宣導...

台南鹽水溪流域古文史蹟面臨危機 今發表田野調查專書

台南市鹽水溪流域新市、永康等地工商發展迅速，外來人口不斷移入，許多居民對周遭的無數古文物視若無睹；台南永康社區大學獲得文...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。