翁章梁作志工 年前送愛心年菜至弱勢家庭 計1500戶受惠

嘉義縣府今上午舉辦年菜捐贈暨菜色票選活動，縣長翁章梁同時也在會中試吃投票，除感謝各方襄助外，會中也選出4道佳餚做為明年度愛心年菜，明年1月27日將由縣府員工擔任志工，將愛心年菜送到嘉義縣1500戶弱勢家庭中。

翁章梁說，年菜送暖溫馨我嘉活動，明年將邁向第10年，10年前縣府取消尾牙，將經費投入年菜送暖活動，隨著響應團體增加，活動也從過往僅送餐服務，如今也會加碼贈送紅包。

「期待透過熱騰騰的佳餚，讓每個辛苦的家庭在過年時能感受社會的溫暖」，翁章梁說，過往各界捐款1772萬2500元，共11萬500戶弱勢家庭受益，4082名縣府同仁擔任發送志工，期待未來嘉義縣將有更多單位共同響應，讓關懷弱勢的善心能延續下去。

此次「年菜送暖 溫馨我嘉」活動，共獲7間單位捐贈經費，分別為九華山地藏庵、新港奉天宮、朴子配天宮、民雄鄉大士爺廟、阿里山茶葉生產合作社及福添福社會福利慈善事業基金會共同捐贈1500份年菜（每份1000元）、每戶800元年節紅包跟活動相關費用。

嘉邑行善團另捐贈每戶一份600元年節紅包，使2022年年菜送暖活動經費總計達371萬元，受贈家庭不僅能收到應景的年菜，另有2包年節紅包，盼讓弱勢家庭能夠過好年。

記者會中，翁章梁與捐贈單位一同票選2022年「年菜送暖 溫馨我嘉」愛心年菜菜色，從廠商提供的9道菜中選出3菜1湯，組合出最應景的年菜，盼讓弱勢家戶收到後，能開心與家人團圓享用。