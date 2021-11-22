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送托地下保母孩恐陷安危 張麗善視察合格托育提「4要」

聯合報 / 記者陳苡葳／雲林即時報導
雲林縣家長有托育需求者可至社會處「托育人員登記管理資訊網」、「托育媒合平台」洽詢，媒合合法保母。記者陳苡葳／攝影
雲林縣家長有托育需求者可至社會處「托育人員登記管理資訊網」、「托育媒合平台」洽詢，媒合合法保母。記者陳苡葳／攝影

雲林縣本月初發生保母不當照顧事件，凸顯嬰幼兒照顧資源宣傳重要性，縣長張麗善今天視察合格保母托育照顧方法及環境，並加強宣導家長留意托育安全性，善用政府托育資訊，找到合格保母送托。

張麗善今到有近40年照顧資歷的資深保母李碧華家中訪視，其從幼兒園、托兒所轉作保母，照顧場域鋪滿地墊，裝設防撞條、安全扣，並將浴室、廚房等門窗緊閉，每層樓安裝偵煙器防火，安全性周延。

據統計，雲林縣目前合格登記保母有384位，其照顧品質需通過居家托育中心檢核通過才可執業，並每年接受突襲訪視檢查；居托中心人員表示，近3年接獲檢舉未合格登記保母有3人，均已呈報列管並轉介社會處稽核輔導。

日前發生疑似保母虐童案，張麗善表示相當痛心難過，今天視察重點針對所有登記列冊的保母進行檢視，並呼籲家長送托前務必參觀環境並仔細評估，提出包括請保母出示合格登記證書、環境安全性、保母家庭成員及其互動、簽定契約等4大要點。

張麗善指出，家長要找保母，可至社會處「托育人員登記管理資訊網」、「托育媒合平台」洽詢媒合合法保母，目前在宅10小時收費15000元、到宅8小時收費24000元，山線現有20多位家長待媒合。

社會處表示，3歲以下孩童送托準公共化保母或托育中心，家長每月可請領補助，第1胎7000元、第2胎8000元、第3胎9000元；弱勢家庭第1胎11000元、第2胎12000元、第3胎13000元，透過居家托育中心媒合，符合資格者送審通過後即可領得，三等親內托育不得申請，得請領育兒津貼及祖孫托育補助。

張麗善表示，照顧者情緒控管問題，可能也會影響到孩童照顧安全，呼籲從業人員如有工作或個人壓力，可尋求各鄉鎮衛生所心理衛生服務排解。

雲林縣資深保母李碧華的居家托育環境有裝設防撞條、安全扣，浴室、廚房等門窗緊閉，每層樓安裝偵煙器防火，安全性周延。記者陳苡葳／攝影
雲林縣資深保母李碧華的居家托育環境有裝設防撞條、安全扣，浴室、廚房等門窗緊閉，每層樓安裝偵煙器防火，安全性周延。記者陳苡葳／攝影
雲林縣長張麗善（右）今天居家訪視資深保母李碧華（左）托育環境。記者陳苡葳／攝影
雲林縣長張麗善（右）今天居家訪視資深保母李碧華（左）托育環境。記者陳苡葳／攝影
雲林縣資深保母李碧華的居家托育環境有裝設防撞條、安全扣，浴室、廚房等門窗緊閉，每層樓安裝偵煙器防火，安全性周延。記者陳苡葳／攝影
雲林縣資深保母李碧華的居家托育環境有裝設防撞條、安全扣，浴室、廚房等門窗緊閉，每層樓安裝偵煙器防火，安全性周延。記者陳苡葳／攝影
雲林縣長張麗善（左）今天居家訪視合格保母的托育照顧方法及環境。記者陳苡葳／攝影
雲林縣長張麗善（左）今天居家訪視合格保母的托育照顧方法及環境。記者陳苡葳／攝影
雲林縣資深保母李碧華的居家托育環境有裝設防撞條、安全扣，浴室、廚房等門窗緊閉，每層樓安裝偵煙器防火，安全性周延。記者陳苡葳／攝影
雲林縣資深保母李碧華的居家托育環境有裝設防撞條、安全扣，浴室、廚房等門窗緊閉，每層樓安裝偵煙器防火，安全性周延。記者陳苡葳／攝影

保母 托育 張麗善

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