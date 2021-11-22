台南水道博物館團客回籠 開園前就有遊覽車排隊

疫情趨穩，台南山上花園水道博物館統計入園遊客已回升到受COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情衝擊前水準，今天登記入園團體近20個，開園前就有遊覽車在排隊。

台南市政府文化局今天發布新聞稿指出，山上花園水道博物館於2年多前開館後成為熱門景點，但今年受疫情影響，到9月為止，入園遊客數量雪崩般滑落，所幸疫情愈趨降溫，最近已經逐漸回復去年水準。

文化局指出，山上花園水道博物館特殊的古蹟氛圍，吸引大批國旅團，目前假日平均遊客可超過3000人次，平日則約近2000人次，今天雖然是週一，但登記入園團體將近20團，開園前就有遊覽車在排隊等候，一掃先前疫情衝擊的陰霾。

文化局表示，總面積約36公頃的水道博物館園區廣大，夏天造訪容易碰到酷熱天氣，依往年經驗，進入相對涼爽的秋冬季節後，入園人數就明顯上升，預估11月之後遊客人數還會增加，也提醒遊客仍要配合館方制定的各項防疫措施，確保所有遊客玩得安心。