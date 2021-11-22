快訊

立陶宛代表處從Taiwan變Taiwanese 我方因「一中」妥協

聽新聞
test
0:00 / 0:00

台南鹽水溪流域古文史蹟面臨危機 今發表田野調查專書

聯合報 / 記者周宗禎／台南即時報導
台南鹽水溪流域古文史蹟面臨危機，田野調查紀錄專書今天發表，作者高凱俊說明出書緣由。記者周宗禎／攝影
台南鹽水溪流域古文史蹟面臨危機，田野調查紀錄專書今天發表，作者高凱俊說明出書緣由。記者周宗禎／攝影

台南市鹽水溪流域新市、永康等地工商發展迅速，外來人口不斷移入，許多居民對周遭的無數古文物視若無睹；台南永康社區大學獲得文化部教育部等單位補助委托鑽研鹽水溪流域文史作者高凱俊田野調查、今天在永康大灣聖巡北極殿廣場發表「找尋鹽水溪沿岸文物瑰寶補遺篇」新書。

新書發表結束後進行「文史走讀」活動，高凱俊帶領社區大學學員、民眾實地走訪附近文史景點，下午將舉辦導論座談，並深入介紹鹽水溪流域文物調查歷程與成果。

高凱俊說，台南自詡為文化首都，各項文化資產保存都有顯著成績內容，唯獨永康社大關注到鹽水溪流域文物目前還沒有文化調查與保存，而這些珍貴的文物很可能會因為時間與建築的改變而消失，撰述這本書動機一是延續前幾年出版相關內容，二是透過再次田野調查將鹽水溪沿岸聚落重要文物拍照記錄，作為未來更深入研究的素材。

永康社大2017年出版找尋鹽水溪沿岸文物瑰寶系列第一冊，針對鹽水溪主流上中游沿岸廟祠文物田野調查，2019年第二冊調查鹽水溪流過永康區西向安平出海口廟祠文物。

今天出版的第三冊內容針對鹽水溪支流沿岸還沒有調查到的庄廟、宗祠與基督教會等外來宗教信仰相關古文物田野調查，地點包含現在的北區、新市、安南、中西、永康及左鎮等行政區。

台南鹽水溪流域古文史蹟面臨危機，田野調查紀錄今天發表。記者周宗禎／攝影
台南鹽水溪流域古文史蹟面臨危機，田野調查紀錄今天發表。記者周宗禎／攝影
台南鹽水溪流域古文史蹟面臨危機，田野調查紀錄專書今天發表，作者高凱俊說明出書緣由。記者周宗禎／攝影
台南鹽水溪流域古文史蹟面臨危機，田野調查紀錄專書今天發表，作者高凱俊說明出書緣由。記者周宗禎／攝影
台南鹽水溪流域古文史蹟面臨危機，田野調查紀錄今天發表。記者周宗禎／攝影
台南鹽水溪流域古文史蹟面臨危機，田野調查紀錄今天發表。記者周宗禎／攝影

文物 台南 社區大學

延伸閱讀

台灣貓狗聯合勸募平台7天募資200萬 架高低窪淹水狗園

台南永康查獲違法屠宰家禽 業者遭送辦

鹽水溪沿岸第5座 台南爭取前瞻2.98億元蓋鹽洲抽水站

首屆「走進歷史，紀行荊楚」文博賽 台女學生「曾侯乙編鐘」獲一等獎

相關新聞

嘉市購物節最大獎269萬轎車亮相 吸引民眾目光

嘉義市購物節滿千送百活動連日來吸引無數引民眾到市政府排隊拿發票兌換現金，市府為刺激買氣今天將價值269萬的VOLVO汽車...

南市議會跨黨派打破月經貧窮 校園設衛生棉販賣機

台南市議會今天首次由國民黨林美燕、民進黨鄭佳欣及時代力量議員林易瑩員跨黨針對女性議題做市政質詢，提出「月經貧窮」，關心女...

送托地下保母孩恐陷安危 張麗善視察合格托育提「4要」

雲林縣本月初發生保母不當照顧事件，凸顯嬰幼兒照顧資源宣傳重要性，縣長張麗善今天視察合格保母托育照顧方法及環境，並加強宣導...

台南鹽水溪流域古文史蹟面臨危機 今發表田野調查專書

台南市鹽水溪流域新市、永康等地工商發展迅速，外來人口不斷移入，許多居民對周遭的無數古文物視若無睹；台南永康社區大學獲得文...

嘉義家扶展愛隊40歲 募20萬當「永久之友」感人

嘉義家扶中心展愛服務隊邁入40年，邀曾經隊員回娘家、傳承現任隊員，100多人歡聚，展愛隊長謝茗淀及顧問張耀文等人集資20萬，代表認捐「家扶中心永久之友」作紀念；嘉縣長翁章梁到場團歡，透露大學曾號召認養4個小孩，與家扶淵源深，市長黃敏惠強調，盼傳愛生生不息、推展愛心永遠不變。

台南身障全國賽金牌 獎金增到8萬

南市身心障礙國民運動會昨登場，市府宣布全國賽金牌獎金由7萬增到8萬元，鼓勵選手。慈光身障協會理事長何文讚說，台南過去全國...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。