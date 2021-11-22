台南鹽水溪流域古文史蹟面臨危機 今發表田野調查專書

台南市鹽水溪流域新市、永康等地工商發展迅速，外來人口不斷移入，許多居民對周遭的無數古文物視若無睹；台南永康社區大學獲得文化部教育部等單位補助委托鑽研鹽水溪流域文史作者高凱俊田野調查、今天在永康大灣聖巡北極殿廣場發表「找尋鹽水溪沿岸文物瑰寶補遺篇」新書。

新書發表結束後進行「文史走讀」活動，高凱俊帶領社區大學學員、民眾實地走訪附近文史景點，下午將舉辦導論座談，並深入介紹鹽水溪流域文物調查歷程與成果。

高凱俊說，台南自詡為文化首都，各項文化資產保存都有顯著成績內容，唯獨永康社大關注到鹽水溪流域文物目前還沒有文化調查與保存，而這些珍貴的文物很可能會因為時間與建築的改變而消失，撰述這本書動機一是延續前幾年出版相關內容，二是透過再次田野調查將鹽水溪沿岸聚落重要文物拍照記錄，作為未來更深入研究的素材。

永康社大2017年出版找尋鹽水溪沿岸文物瑰寶系列第一冊，針對鹽水溪主流上中游沿岸廟祠文物田野調查，2019年第二冊調查鹽水溪流過永康區西向安平出海口廟祠文物。