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嘉市購物節最大獎269萬轎車亮相 吸引民眾目光

聯合報 / 記者李宗祐／嘉義即時報導
269萬大獎新車開到市府前廣場。圖／嘉義市政府提供
269萬大獎新車開到市府前廣場。圖／嘉義市政府提供

嘉義市購物節滿千送百活動連日來吸引無數引民眾到市政府排隊拿發票兌換現金，市府為刺激買氣今天將價值269萬的VOLVO汽車開進市府廣場前現場展出，立即吸引民眾目光，紛紛拍照打卡，用鏡頭搶先關注。市長黃敏惠表示，嘉義市購物節活動開跑不到1個月，發票登錄累計金額已突破5千萬元，發票筆數則突破6萬筆，可望於11月底突破億元大關。

今年嘉義市購物節的特約店家除了在地小吃、夜市、伴手禮及量販百貨外，知名連鎖統一超商的嘉義市所有門市皆參與本次活動，大大提升嘉義市買氣，讓整個城市都成為購物商城，只要消費就有機會抽大獎！另外為延長民眾於嘉義市停留的時間，嘉義市與特約旅宿推出「入住就送600元嘉遊金」，除了可立即折抵300元房價外，還可於特約商店使用300元購物嘉遊金，同時11月15日起兌換的「嘉倍券」也可於本次活動的所有特約店家中使用，讓民眾感受到滿滿的「嘉碼」福利。嘉購節積分2萬、10萬、25萬得獎者皆已出爐，活動截止前，累計積分最高者，可獲得價值13萬元LV精品包，歡迎全國民眾一起爭奪嘉購王寶座。

嘉義市政府為提倡電子化，加碼規劃電子支付專屬獎，如紙本發票登錄抽獎次數已達上限者，可以轉向使用LinePay、台灣Pay消費，登錄金額越高，抽中最新的IPhone13 pro機會越大！除了線下的實體消費，線上則與露天拍賣平臺合作，打造購物節線上專區，透過線上線下雙管道行銷，創造更多商機，促進嘉義市整體觀光及經濟發展。

12月接著要迎接另一個重頭戲，嘉義市購物節的甜點週，將為12月24號於嘉義市舉辦的「家意 以城為家--台灣設計展」拉開序幕，邀請販售甜點商家透過推出購物節專屬甜點，吸引更多的民眾一同來嘉義市！

滿千送百 嘉倍券盛況。圖／嘉義市政府提供
滿千送百 嘉倍券盛況。圖／嘉義市政府提供
現場排隊盛況。圖／嘉義市政府提供
現場排隊盛況。圖／嘉義市政府提供

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