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嘉義家扶展愛隊40歲 募20萬當「永久之友」感人
嘉義家扶中心展愛服務隊今年邁入40年，邀曾經隊員回娘家、傳承現任隊員，100多人歡聚，展愛隊長謝茗淀及顧問張耀文等人集資20萬，代表認捐「家扶中心永久之友」作紀念，市長黃敏惠強調，傳愛生生不息，盼推展愛心永遠不變。
服務已滿36年的的資深顧問張耀文，1985年加入展愛服務隊，即便擁自己的企業，在展愛團體中仍低調，去年榮獲家扶「兒保楷模」；謝茗淀參與展愛也已30年，累計服務時數超過1萬小時，今年榮獲家扶志工楷模，市府頒發績優志願服務人員的銅質獎。
黃敏惠昨天與嘉義家扶成員在嘉市鈺通大飯店舉辦40周年慶祝大會，一起切蛋糕、唱生日快樂歌，黃敏惠說，嘉義家扶展愛服務隊40年來熱心公益、扶助弱勢，是社會安全網的最佳夥伴，要將這40年點點滴滴與感動將化為繼續前進的動力，讓更多年輕夥伴認識與加入。
隊長謝茗淀、資深顧問張耀文也募資20萬元，代表認捐「家扶中心永久之友」，嘉義家扶中心主委黃國芳、主任沈明彥回贈感謝狀；嘉義家扶展愛服務隊隊名由來「推展愛心」，成員以年滿20歲以上、有志服務弱勢的青年組成，服務對象以兒童為主，提供兒童1日營、兒童保護宣導、相見歡、愛家服務、園遊會、寒冬送暖、家長參與活動之兒童托育等服務。
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