柚城藝術家協會舉辦「柚城耀藝、南科湘堤」聯展
台南柚城藝術家協會應邀在台南科學園區新港社文化館舉辦「柚城耀藝、南科湘堤-聯展」，展出陳三火、王紀明、杜建德、吳國棟、郭惠玲、王素真等37名會員精選作品到12月31日、每周二至六上午九點到下午五點開放參觀。
文化館管理單位新市區公所表示，這次展覽作品有油畫、水彩、水墨、剪黏、陶藝、陶玻、金工、木雕、書法、紙黏土、粉彩、素描、速寫、詩畫等不同類型創作，都是會員們的精心之作，公所很榮幸能邀請柚城藝術家協會到新港社地方文化館展出。
柚城藝術家協會2007年在台南麻豆成立，以「推廣多元藝術創作，提倡藝文風氣，淨化人們心靈，安定社會為己任，這次在文化館獻藝，會員都把自己最好的作品呈現出來，在南科展出讓人也能聯想文化館之美」。
協會理事陳三火藝師不久前榮獲國家工藝成就獎，被封為「人間國寶」，為協會增光不少，這次也展出他知名的忠孝節義剪黏名作。區公所表示，陳三火是麻豆之光，亦是台南之光。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言