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柚城藝術家協會舉辦「柚城耀藝、南科湘堤」聯展

聯合報 / 記者周宗禎／台南即時報導
柚城藝術家協會在南科新港社文化館舉辦「柚城耀藝、南科湘堤」聯展。記者周宗禎／攝影
柚城藝術家協會在南科新港社文化館舉辦「柚城耀藝、南科湘堤」聯展。記者周宗禎／攝影

台南柚城藝術家協會應邀在台南科學園區新港社文化館舉辦「柚城耀藝、南科湘堤-聯展」，展出陳三火、王紀明、杜建德、吳國棟、郭惠玲、王素真等37名會員精選作品到12月31日、每周二至六上午九點到下午五點開放參觀。

文化館管理單位新市區公所表示，這次展覽作品有油畫、水彩、水墨、剪黏、陶藝、陶玻、金工、木雕、書法、紙黏土、粉彩、素描、速寫、詩畫等不同類型創作，都是會員們的精心之作，公所很榮幸能邀請柚城藝術家協會到新港社地方文化館展出。

柚城藝術家協會2007年在台南麻豆成立，以「推廣多元藝術創作，提倡藝文風氣，淨化人們心靈，安定社會為己任，這次在文化館獻藝，會員都把自己最好的作品呈現出來，在南科展出讓人也能聯想文化館之美」。

協會理事陳三火藝師不久前榮獲國家工藝成就獎，被封為「人間國寶」，為協會增光不少，這次也展出他知名的忠孝節義剪黏名作。區公所表示，陳三火是麻豆之光，亦是台南之光。

柚城藝術家協會在南科新港社文化館舉辦「柚城耀藝、南科湘堤」聯展。記者周宗禎／攝影
柚城藝術家協會在南科新港社文化館舉辦「柚城耀藝、南科湘堤」聯展。記者周宗禎／攝影
柚城藝術家協會在南科新港社文化館舉辦「柚城耀藝、南科湘堤」聯展。記者周宗禎／攝影
柚城藝術家協會在南科新港社文化館舉辦「柚城耀藝、南科湘堤」聯展。記者周宗禎／攝影
柚城藝術家協會今天辦「柚城耀藝、南科湘堤」聯展。記者周宗禎／翻攝
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柚城藝術家協會今天辦「柚城耀藝、南科湘堤」聯展。記者周宗禎／翻攝
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柚城藝術家協會在南科新港社文化館舉辦「柚城耀藝、南科湘堤」聯展。記者周宗禎／攝影
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柚城藝術家協會在南科新港社文化館舉辦「柚城耀藝、南科湘堤」聯展。記者周宗禎／攝影
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柚城藝術家協會在南科新港社文化館舉辦「柚城耀藝、南科湘堤」聯展。記者周宗禎／攝影
柚城藝術家協會在南科新港社文化館舉辦「柚城耀藝、南科湘堤」聯展。記者周宗禎／攝影

台南 藝術家 南科

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