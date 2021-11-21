沒有棒球隊只有海風箏 雲林台西分局犯防宣導不分陸海空
雲林縣兩天假期在三條崙海水浴場舉辦備受矚目的風箏衝浪公開賽，吸引全國各地選手和遊客聚集飆風衝浪，尤其難得年輕的人潮齊聚，台西分局認為機不可失，也搭配在海灘設攤，大力宣導防範犯罪，從反毒到時下最夯的「棒球隊」，許多遊客揪感心，說警察宣導不分陸海空，的確很用心。
這場海上風箏大賽，是雲林海域的初嘗試，不少初學者都來體驗風箏衝浪或風翼，不少職人玩家挑戰極限，讓這場海上風箏衝浪競賽熱滾滾，洋溢青春活力。
台西分局認為各地遊客及好手，難得蒞臨雲林偏鄉，是防範犯罪宣導的大好時機，為配合年輕人，整個宣導攤位也設計得年輕化，規畫刑事、婦幼、外事及交通攤，精心設計反毒拼圖闖關，九宮格互動，震撼的熱門音樂，把宣導寓於玩樂中，深受年輕人喜愛。
年輕遊客說，沒想到刻板宣導，也能搞得活潑好玩，更有遊客說，連到海上衝浪、風箏升空，都能看到警察的宣導，防範犯罪還真的不分陸海空。
雲林縣長張麗善也來代言，吸引參加宣導遊戲的家長和小朋友爭相合照，帶動高潮，張麗善也大讚台西分局的用心。
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