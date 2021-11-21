鯤鯓王平安鹽祭 國一生12聖杯抱走最大獎8萬8888

2021鯤鯓王平安鹽祭今進行壓軸跋桮（擲筊）比賽，吸引逾2000名信眾頂著大太陽排隊試手氣，來自高雄市阿蓮區就讀國一的王籽灃，以連續擲12聖杯抱走最大獎8萬8888元發財金，一家人喜出望外說，原只是為平安鹽袋而來，沒想到幸運之神眷顧，太不可思議了。

在台南北門南鯤鯓代天府登場的2021鯤鯓王平安鹽祭，今進行最後一天，年首度輪由供奉的萬善爺 代言，上午舉行請鹽、祭鹽、謝鹽三部曲，廟前有100輛重機車隊、藍寶堅尼跑車為前導，載著萬善爺神像進場，會場從北門井仔腳鹽田載來108公噸天日鹽，堆起一座小鹽山，還有北門商圈市集、親子闖關遊戲。

南鯤鯓代天府董事長陳浚鎰、總幹事侯賢遜、顧問團主席暨鯤鯓王慈善基金會董事長侯博明、鯤鯓王聯誼會總會長高俊雄、雲嘉南風管處長徐振能等人出席，廟前湧入近萬名遊客，廟方人員說，疫情趨穩，許多信眾都出門參拜，也參與平安鹽祭，熱鬧景況比春節還熱鬧。

今中午12點至下午4點安排跋桮（擲筊）比賽信眾，前三名有獎金，以聖杯多寡論定，分別8萬8888元、1萬6888元、8888元，獎金由台灣守護文創公司提供，吸引逾2000人頂著大太陽排隊試手氣，為消化龐大人潮，廟方除增派人手，以每次5人次擲筊，比賽下午4點準時結束。