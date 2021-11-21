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北市府會視察雲林有機蔬菜供應 強化雲北雙城合作平台

聯合報 / 記者蔡維斌／雲林即時報導
雲林縣長張麗善與台北市府會考察團進行座談，就未來雙方如何建立並擴大合作平台進行交流討論。記者蔡維斌／攝影
雲林縣長張麗善與台北市府會考察團進行座談，就未來雙方如何建立並擴大合作平台進行交流討論。記者蔡維斌／攝影

北市議會教育考察團偕同台北市府團隊，由副議長葉林傳和副市長蔡炳坤率隊，今天下午抵雲林了解蔬菜分裝運銷台北市的作業情況，並參加古坑咖啡節，了解地方咖啡產業觀光發展，隨後並由雲林縣長張麗善主持，就兩地教育、農業與文化進行座談，加強合作交流。

為關切台北市各校午餐蔬菜供應情況，台北市議會召集人陳重文和副議長葉林傳、市議員王鴻薇、汪志冰、李芳儒、耿葳等人，以及台北副市長蔡炳坤及市府教育局、觀傳局、文化局、體育局等局處首長，今天組團到雲林考察，雲林縣長張麗善也率縣府團隊接待，雙方就農業、教育、文化交流並將加強合作。

台北市府會參訪團抵供應北市校園午餐食材的西螺正暘農產公司視察蔬菜裁切、檢驗、分裝理貨等作業程序，並轉往古坑有機農業生產合作社，實地了解有機蔬菜的生產環境和培育流程，副市長蔡炳坤還不時關心蔬菜裝運的細節，為食安把關。

府會團隊對雲林產地的蔬菜培育環境不受鄰田汙染，以及分裝供應的作業手續都經過嚴謹檢審表示肯定，並強調只要讓孩子吃安全，未來市府和雲林可擴展合作空間。

適逢2021雲林國際咖啡節登場，北市府會考察團也到古坑華山國小參加咖啡節，除品嘗雲林優質咖啡，也了解雲林產業文化觀光推動的特色。

傍晚則由雲林縣長張麗善率領縣府團隊與考察團進行座談，雙方就教育、農業、文化等議題分享經驗，並為未來建立合作平台熱烈討論，達成多項合作共識，張麗善表示，雲林持續提供最優質最安全的農產給台北，也期待北市能讓更多教育資源下鄉，縮減教育城鄉差距，雙城合作互蒙其利。

台北市府會考察團赴雲林視察學童午餐的蔬菜供應流程，副市長蔡炳坤（右二）還關心蔬菜裁切分裝作業細節。記者蔡維斌／攝影
台北市府會考察團赴雲林視察學童午餐的蔬菜供應流程，副市長蔡炳坤（右二）還關心蔬菜裁切分裝作業細節。記者蔡維斌／攝影
雲林縣長張麗善與台北市府會考察團進行座談，就未來雙方如何建立並擴大合作平台進行交流討論。記者蔡維斌／攝影
雲林縣長張麗善與台北市府會考察團進行座談，就未來雙方如何建立並擴大合作平台進行交流討論。記者蔡維斌／攝影
台北市府會考察團由副市長蔡炳坤（左一）帶隊赴雲林各農場和農產公司，視察學童午餐的蔬菜供應流程。記者蔡維斌／攝影
台北市府會考察團由副市長蔡炳坤（左一）帶隊赴雲林各農場和農產公司，視察學童午餐的蔬菜供應流程。記者蔡維斌／攝影

雲林 北市

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