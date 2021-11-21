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北港義民廟230年來首支進香團 高雄噍吧王爺神奇降旨

聯合報 / 記者蔡維斌／雲林即時報導
列屬3級古蹟的雲林縣北港義民廟創廟兩百多年來首度有進香團來進香，來自高雄甲仙的噍吧王爺廟首度進香，是難得的歷史性一刻。記者蔡維斌／攝影
列屬3級古蹟的雲林縣北港義民廟創廟兩百多年來首度有進香團來進香，來自高雄甲仙的噍吧王爺廟首度進香，是難得的歷史性一刻。記者蔡維斌／攝影

高雄市甲仙區太乙宮所供奉的噍吧哖抗日事件義士「噍吧王爺」降旨，今天出動百餘人首次組團，到供奉林爽文事件義士的雲林縣北港鎮義民廟進香，這不僅北港義民廟創廟230年來首支進香團，更也是不同朝代的百年義士奇神來相會，傳為地方佳話。

高雄市甲仙區的太乙宮主陳政指出，該廟主祀1915年發生在台南玉門、甲仙一帶的噍吧哖抗日事件的犧牲義士，稱為「噍吧王爺」，日前大社鄉分靈的劉家家廟回太乙宮舉行廟慶，突然降旨指示要到北港義民廟進香。

劉家家廟主持人葉寶琳說，當時他們只是回祖廟參加廟慶，噍吧王爺突如其來的決定，大家只能照辦，因大家不知北港也有義民廟，上網查了後，主動與北港廟方聯繫，完成今天的進香活動，這也是噍吧王爺首度外出進香，村民參與熱烈。

高雄噍吧王爺今天抵達北港義民廟，受到廟方常委蔡信捧及北港代理鎮長蕭美文、義民里長吳興國等人熱烈歡迎，噍吧王爺在花鼓陣頭恭迎下進廟與義民公首度熱絡交誼，接受信徒膜拜。

吳興國指出，北港義民廟列屬3級古蹟，供奉的義民公，是在1786年清乾隆年間林爽文事件，為保家衛民抗賊而殉難的108名義勇壯士和1隻義犬，該廟因主祀地方義士，創廟230年來未曾有過進香團，今天噍吧王爺是第一支進香團，意義非凡。

吳興國表示，兩廟供奉的是不同朝代的鄉兵義士，也是在不同事件犧牲的地方烈士，但保衛家鄉的忠義精神一致，如今百年義士得以相會交誼，可說是義民廟一大盛事，也傳為地方佳話，期待未來能成為常態性會香交流，宏揚義士精神。

此外，昨天上午台灣義民廟信仰中心的新竹縣新埔褒忠義民廟董事長，也是前新竹縣長林光華也率團首次拜會北港義民廟，由於北港義民廟屬泉州閩南人的義民廟系統，拜的是「旌義」牌，而不是客家人系統的「褒忠」牌，但林光華仍希望兩廟能加強交流，推動義民信仰文化。

列屬3級古蹟的雲林縣北港義民廟創廟兩百多年來首度有進香團來進香，來自高雄甲仙的噍吧王爺廟首度進香，是難得的歷史性一刻。記者蔡維斌／攝影
列屬3級古蹟的雲林縣北港義民廟創廟兩百多年來首度有進香團來進香，來自高雄甲仙的噍吧王爺廟首度進香，是難得的歷史性一刻。記者蔡維斌／攝影
新竹褒忠義民廟董事長也是前新竹縣長林光華（右三）昨天率員首度拜訪北港義民廟。圖／北港義民廟提供
新竹褒忠義民廟董事長也是前新竹縣長林光華（右三）昨天率員首度拜訪北港義民廟。圖／北港義民廟提供
列屬3級古蹟的雲林縣北港義民廟創廟兩百多年來首度有進香團來進香，來自高雄甲仙的噍吧王爺和北港義民公同案交誼，受信徒膜拜，是難得的歷史性一刻。記者蔡維斌／攝影
列屬3級古蹟的雲林縣北港義民廟創廟兩百多年來首度有進香團來進香，來自高雄甲仙的噍吧王爺和北港義民公同案交誼，受信徒膜拜，是難得的歷史性一刻。記者蔡維斌／攝影
新竹褒忠義民廟董事長也是前新竹縣長林光華（左四）昨天率員首度拜訪北港義民廟。圖／北港義民廟提供
新竹褒忠義民廟董事長也是前新竹縣長林光華（左四）昨天率員首度拜訪北港義民廟。圖／北港義民廟提供
列屬3級古蹟的雲林縣北港義民廟創廟兩百多年來首度有進香團來進香，來自高雄甲仙的噍吧王爺廟首度進香，是難得的歷史性一刻。記者蔡維斌／攝影
列屬3級古蹟的雲林縣北港義民廟創廟兩百多年來首度有進香團來進香，來自高雄甲仙的噍吧王爺廟首度進香，是難得的歷史性一刻。記者蔡維斌／攝影

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