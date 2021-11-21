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台南將軍養豬場設置傳雜音 農業局：已勒令停工
台南市將軍區廣山里有業者申請近1公頃農地，興建新式水簾式養豬場，本月初獲設置許可，目前整地中，不過地方出現雜音質疑「偷跑」，今聚集討論後一致要求撤銷。市府農業局表示，業者雖依法申請，但不符合作業程序，已勒令停工。
這處養豬場位於當地著名的廣山水塔東北側，四周為農地，據知，養豬業者向地主購地預計要興建3000頭左右養豬場，屬一般規模，初步取得農業局設置許可，養豬場建物及使用執照申請中。
業者近日整地，地方質疑業者「偷跑」，而當地屬易淹水區，憂心一旦設置恐波及當地盛產的洋香瓜產業。廣山里長吳泰源今天邀集多名鄰長及居民開會，討論後一致表達反對立場，要求全案撤銷。
市府農業局說，依據台南市今年10月新設置畜牧設施管理自治條例第五條第五款明訂，新設置畜牧設施 距離住宅（不含農舍）、行政機關辦公處所、商店、廠房、廟宇、學校、醫院及其他經主管機關公告之所周界最短距離400公尺以上。但上列建物總數在3戶以下並設置1年以上者，不在此限。經查，該養豬場距離住宅區最近約415公尺，符合設置規定。
農業局也說，雖業者符合申請規範，但尚未取得建照、使用執照就貿然整地，獲知後第一時間已勒令停工，要求業者先加強與居民溝通，等相關建照申請完成後，再評估後續事宜。
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