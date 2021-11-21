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5口之家擠雞寮改建鐵皮屋 南市府媒合資源助修繕

中央社 / 台南21日電

台南市歸仁區一戶中低收入家庭，5人同住於雞寮改建成的鐵皮屋，但遇雨即漏水嚴重，台南市政府媒合公私部門資源，協助修繕並改善住家設備，盼減輕一家人的生活壓力。

台南市長黃偉哲上午前往住宅改善現場慰問案家，並致贈感謝狀給提供資源的陳茂榜基金會、聲寶公司、慈揚基金會、歸仁區行善團、台南市建築物室內裝修工會。

黃偉哲在現場發表談話時表示，市府社會局結合民間資源，公私部門合力協助低收入戶及中低收入戶修繕房屋，以改善台南市弱勢家庭基本居住與生活品質，從他上任至今，已幫助台南71戶弱勢改善住所，補助金額逾新台幣491萬元，未來還會陸續增加社會福利預算，幫助弱勢更到位。

台南市政府提供的資料指出，歸仁區中低收入戶「阿雄」與妻子，以及3名女兒同住在雞寮改建而成的鐵皮屋，屋內設備簡單、老舊；妻子領有視障中度身障證明，長女現於燒烤店打工，次女領有智障輕度身障證明，三女就學中。

市府指出，阿雄因先前工作意外，自高處跌落致雙膝受傷開刀，無法搬重物，只能從事不須負重的臨時性工作，靠著不固定的微薄收入，勉強維持家計，但住宅因年久失修，遇雨即屋內漏水嚴重，嚴重影響生活起居，歸仁區公所通報市府後結合公私部門資源辦理修繕，並更新熱水器、瓦斯爐等用品。

台南 低收入戶 漏水

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