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台南市議員林志聰不連任 接棒者是她
台南市議員林志聰前天在臉書宣布不再連任，地方政壇關注，林志聰上午受訪時重申上述決定，據悉，林志聰的妻子余柷青將披掛上陣，余已證實將爭取提名。
林志聰前晚在臉書向選民陳述不再連任，吹皺政壇一池春水，更牽動所在的市議員第五選區（善化、新市、安定、新化、山上）政局，現有市議員尋求連任的民進黨林志展、李偉智、陳碧玉及國民黨李文俊陣營，都注意後續發展，李偉智、陳碧玉陣營更是高度關注。
「就希望多點時間陪小孩。」林志聰受訪時簡短說，自己已當3屆市議員了，這些年忙服務選民，希望能日後多點時間回歸家庭。
林志聰的妻子余柷青目前是民進黨台南市黨部執行委員，也是林服務處執行長，半年前就勤跑基層，地方耳聞將出馬，余柷青上午證實，若獲得提名，會投入下屆市議員選舉。
民進黨台南市黨部主委潘新傳表示，下屆台南市議員席次，市黨部目標是過半，市議員第五選區5席中，應仍會維持提名4席，全案得經市黨部執委會通過送黨中央決定，至於會不會辦初選？會看登記爭取初選人數決定，目前仍言之過早。
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