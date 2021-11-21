好吃的報乎你知！ 台南歸仁行銷在地美食

台南市歸仁區是孕育出許多總鋪師的寶地，歸仁美食長久以來深植人心，歸仁區公所今天舉辦美食行銷活動，民眾只要上傳美食店家名稱及照片等資訊到「我在歸人大小事」臉書社團上 ，就有機會抽到萬國通路行李箱、腳踏車等獎項。

歸仁區公所今天中午在徠歸仁飯店2樓翡翠廳舉辦2021歸仁美食行銷首部曲活動記者會，邀請阿勇家-漂亮莊園、徠．歸仁飯店、傑做台菜海鮮料理館、琉球海鮮城等4家業者場展示特色菜餚，推廣美味料理。展出包括七色轉盤、宮保炒帶子、羅漢燒豆腐、石膽龍斑等多樣美食。

台南市長黃偉哲到場後，當場煮起「松子火鴨鬆」，先將豆薯、青豆仁、筍粒丁、洋蔥、香菇等食材切丁炒香，再淋上鴨肉汁來結合脆度、調味、最後將炒好鴨鬆盛盤，撒上烤香的松子，搭配羅蔓品嘗。