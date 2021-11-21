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好吃的報乎你知！ 台南歸仁行銷在地美食

聯合報 / 記者黃宣翰／台南即時報導
紅蟳米糕是傳統喜宴招牌菜。圖／歸仁區公所提供
紅蟳米糕是傳統喜宴招牌菜。圖／歸仁區公所提供

台南市歸仁區是孕育出許多總鋪師的寶地，歸仁美食長久以來深植人心，歸仁區公所今天舉辦美食行銷活動，民眾只要上傳美食店家名稱及照片等資訊到「我在歸人大小事」臉書社團上 ，就有機會抽到萬國通路行李箱、腳踏車等獎項。

歸仁區公所今天中午在徠歸仁飯店2樓翡翠廳舉辦2021歸仁美食行銷首部曲活動記者會，邀請阿勇家-漂亮莊園、徠．歸仁飯店、傑做台菜海鮮料理館、琉球海鮮城等4家業者場展示特色菜餚，推廣美味料理。展出包括七色轉盤、宮保炒帶子、羅漢燒豆腐、石膽龍斑等多樣美食。

台南市長黃偉哲到場後，當場煮起「松子火鴨鬆」，先將豆薯、青豆仁、筍粒丁、洋蔥、香菇等食材切丁炒香，再淋上鴨肉汁來結合脆度、調味、最後將炒好鴨鬆盛盤，撒上烤香的松子，搭配羅蔓品嘗。

歸仁區長魏文貴表示，為推廣歸仁在地好味道，規劃辦理美食行銷三部曲系列活動，首部曲結合「我在歸仁的大小事社團」辦理美食票選及推薦抽好禮活動，鼓勵大家到歸仁消費享受優惠。即日起至12月20日，歡迎大家至臉書社團踴躍推薦歸仁在地美食，只要上傳美食店家名稱及照片等資訊，就有機會抽大獎項，千萬不要錯過。

台南市長黃偉哲（左）參加歸仁區美食行銷活動，料理「松子火鴨鬆」，小秀廚藝。圖／歸仁區公所提供
台南市長黃偉哲（左）參加歸仁區美食行銷活動，料理「松子火鴨鬆」，小秀廚藝。圖／歸仁區公所提供

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