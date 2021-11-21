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影／善種子3天蓋房千人捐款 蝸居貨櫃屋1家6口入厝圓夢
嘉義縣偏鄉六腳鄉雙涵村42歲陳姓男子與妻子離異，獨自養育2男3女共5名子女，全家大小6人，蝸居4坪承租空地上破舊貨櫃，孩子沒睡過真正的床，生活克難清苦，台灣善種子義工團出動250名義工，只花3天就蓋好房子，千人捐款79萬蓋房材料，上午陳男帶孩子歡喜入厝，4名小學子女拿手繪圖，感謝恩人們讓他們有遮風避雨新房。
「謝謝大家，房子好棒喔，我們會認真讀書，長大回饋社會」善種子義工引導陳男及4名小孩進新房，貨櫃屋空地39坪，興建5房1廳1衛新居，估計要花費300多萬元，但來自各地250名善種子義工，利用3個周休假日，運用千名善心人士捐款，完成陳家安身立命新居。
善種子善舉愛心，匯聚各地善款，前立委林國慶等15個善心團體人士，合力共同捐贈150萬元購買5噸全新貨車，做善種子運送蓋屋工具材料，上午舉行捐車儀式，林國慶用父母名義捐車，帶父母到場分享愛心善舉，配天宮董事長蔡承宗、六腳鄉長陳川崎等地方人士參加，社會局專員黃文佳捐款善種子。
陳男板模工，靠打零工及中低收入戶救助金為生，全家大小6人，蝸居4坪承租空地上破舊貨櫃裡面，長子讀大學出外求學，租屋半工半讀，餘4名子女分別讀小學及公立托兒所，陳男父兼母職，疼愛孩子，10歲女兒和8歲二女兒，活潑開朗，是小學模範學生，課業名列前茅，放學還要操持家務，煮飯洗衣照顧弟妹，乖巧懂事；上午有北部善心人士帶物資前來捐贈，場面溫馨，讓人感動。
善種子義工們出錢出力，當孩子們的貴人，為陳家完成安身立命的家；陳男感謝善種子蓋新房。雙涵村長陳鶴松說，陳男家道中落，單親帶子女很辛苦，只靠打零工及中低收入救助金生活，子女都孝順懂事，感恩大家幫陳家圓新居夢。
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