湖子內活動中心動土 黃敏惠曝建照數量「開始起飛了」

嘉義市湖子內重畫區已開發中，市府選定湖子內路、健康十二路的公園用地，以焚化爐回饋金打造湖內里首座活動中心，最快2023年3月完工；市長黃敏惠今出席動土典禮，透露此區域申請建造多達2466戶，使用執照則1272戶，「湖子內開始起飛了」。

市府指出，活動中心占地約1000坪，分2棟，A棟3層樓，有多間不同大小的研習教室供使用，B棟為1層樓的大型會議室，給里民大型集會使用、也可做避難收容空間，未來能提供當地居民、團體、機關等辦理活動，還有草坪、汽機車停車場。

湖內里長黃正一說，早期里內使用舊農會幼兒園空間，來當「集會所」，由於徵收規畫完善、上快速道路交通便利，目前很多建商一直進來蓋房子，交屋超過幾百戶，他透露，2010年湖內里已分出獅子里、紅瓦里，因應未來人口將迅速增加，視需要再提是否再分出1個里。

市府指出，將垃圾焚化廠回饋金保留多年，共5996萬元，選定在「公41」的公園用地興建多功能活動中心，也歷經幾度流標，終將於本月底開工，預計2023年3月完工。

今包括黃敏惠、立委王美惠等人出席動土典禮，黃敏惠說，湖子內重畫區187公頃，範圍從地圖上看起來正巧就像1隻「金雞母」，目前申請建築執照多達2466戶，使用執照則1272戶。