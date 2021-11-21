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安定胡麻節登場 2800份麻油雞飯霸氣送

聯合報 / 記者謝進盛／台南即時報導
台南安定胡麻節登場，2800份麻油雞飯霸氣送。記者謝進盛／攝影
台南安定胡麻節登場，2800份麻油雞飯霸氣送。記者謝進盛／攝影

台南市安定胡麻節產業文化活動今上午登場，安定區公所與農會霸氣準備了2800份麻油雞飯供品嘗，現場人山人海，農會推出消費滿500元送摸彩券更是帶動買氣，再次成功打響「安定胡麻」知名度。

這項名為「安定好胡、洋溢幸福」產業文化活動上午在安定公所西側停車場展開，甫出院的市長黃偉哲開幕前前來，為辛苦工作人員打氣，不忘協助攤商促銷。立委郭國文等人也出席大力促銷安定胡麻及系列胡麻產品。

安定區長李燿州表示，安定胡麻田面積約200公頃，有約25%與農會契作，安定土壤相當適合栽種，收成含水量低、油脂量高，品質一流；經日曬、拍打，以及篩選等，製程很不簡單。

安定胡麻節活動免費麻油美食向來大受歡迎，今年公所及農會更加碼，提供的麻油雞飯由2500份加碼至2800份，民排隊開心領取，直說真的好好吃。

安定農會總幹事王寶民說，舉辦胡麻節產業文化活動，就是希望推廣家鄉特產，讓更多人知道，謝謝鄉親們的捧場與支持。

現場攤位除「胡麻油」，還有四健會的DIY闖關體驗活動，包含限量芝麻糖、好運轉蛋換椪餅、農事成果展、農夫市集展售等，提供新鮮的在地農產品與社區特色美食。

現場摸彩活動，消費滿500送摸彩券，頭獎為5000元的安定農會提貨券，配合政府五倍券與農會超市的胡麻產品優惠，上午買氣紅不讓。

現場人山人海，買氣紅不讓。記者謝進盛／攝影
現場人山人海，買氣紅不讓。記者謝進盛／攝影

農會 彩券

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台南安定胡麻節周日登場 2800份麻油雞飯免費品嘗

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