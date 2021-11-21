台南民俗文件調查整飭 翻出廟宇百年珍貴舊資料

台南市文化資產管理處今年於6間廟宇試辦「民俗保存者文件資源調查整飭計畫」，找出許多1960年代甚至百年前民俗活動文件舊資料，並協助系統性收存，盼民俗傳承更紮實。

台南市文資處今天發布新聞稿指出，廟宇的建築空間常因日常使用所需而能得到較好的管理及維護，但與寺廟歷年民俗活動相關紙本文件、照片或影音資料，卻常因隨意堆放、人事更迭或保存環境不佳而被遺忘甚至損壞，因此今年先從具有民俗文化資產身分的保存團體中選定6間廟宇試辦此計畫。

台南市文資處指出，6間廟宇中，蘇厝長興宮在1個久未開啟的鐵櫃內發現日治昭和年間線裝、手抄的舊帳簿，清楚記載百年前辦理醮典及神明慶典的各項開支，可幫助後人了解日治時期祭典的辦理狀況，極為珍貴。

安定真護宮則找到1960年代王醮的舊照片，照片中的真護宮雖僅為草寮建物，但王醮場面仍相當隆重、盛大，可見廟宇主事者及信徒們的虔誠用心。土城聖母廟在地下書庫保存大量關於廟務、醮典的文件，最早可追溯至1960年代，深具保存研究價值。

鹿耳門天后宮除保有自1980年代以後的大量媒體剪報、廟務資料，此次更發現1990年代首次舉行送迎神祭典的儀式手繪圖原本。台南孔廟以成書院保留自1970年代開始2任總幹事手寫的記事本，可說是以成書院40年的大事記。安平靈濟殿則在庫房儲藏櫃中發現1960年代以來的收支、地目、早期鄉史書本。

文資處指出，此次並於土城聖母廟、蘇厝長興宮舉辦2場次工作坊，輔導民俗保存團體瞭解文件盤點、分類、保存的重要性，以及相關概念和基本技術，並在廟內展示文件整飭成果，盼未來民俗相關文件資源能得到系統性收存，有助民俗傳承、教育推廣及相關研究。