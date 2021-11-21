提小竹籃採香菇 左鎮澄山小旅行遊客收穫滿

台南市左鎮澄山社區昨舉辦「筍來筍去 澄山遊趣小旅行」，參與文化局獎助的個人社造買杏娟社造成果分享，自高雄、柳營、善化等地親子或夫妻檔透過小旅行，認識澄山麻竹筍、段木香菇產業及山豹部落西拉雅特殊人文風情。

澄山社區產業主要是麻竹筍、段木香菇、檸檬、芒果等，這次配合「筍來筍去 澄山遊趣」計畫成果，居民分享社區婆媽製作的筍醬、脆筍、檸檬冬瓜、檸檬清潔劑，還有竹編小竹籃、澄山版畫，在地居民萬忠風利用麻竹筍製作的小火車，車身裡用葫蘆竹當乘客的座位，現場也提供踩竹筒、響鈴等，讓大小朋友一起體驗農村社會閒適風情。

首次提案即獲文化局社造評審委員青睞的買杏娟說，事前與社區長輩討論，從社區經濟產業著手，透過工作坊協助社區產業加值行動；另結合新化社區大學，協助澄山豹報訪談到社區產業推廣行銷，並首創試驗性社區小黃，讓長輩享受直達新化買菜樂趣及方便性。

澄山社區理事長羅超藤也解說澄山國小今昔變遷、地方宗教文化及產業轉變，帶領遊客踏訪山豹部落古道，及觀賞澄山部落美麗的竹林風景。

竹藝家張永旺帶領大家製作採香菇的小竹籃，介紹台灣六大經濟竹種，包括桂竹、孟宗竹、麻竹、刺竹、長枝竹、綠竹等，包括竹的生長環境、特性、用途、及經濟面。

段木香菇是澄山產業另一特色，菇農卓永政種植段木香菇已7年，不僅會種香菇，還會搭茅草屋及望高寮；卓永政表示，段木香菇每年11月到1月為盛產期，擁有2座菇寮的他，主要運用相思木及楓香木種植，種植中需注意氣候、溫度及水氣，但香菇不須陽光即可成長，好的山林環境，引用山林裡自然湧出的泉水，讓段木香菇每朵都長的又大又美。