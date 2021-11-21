台南眷村文化美食節剩1天 懷念的滋味在這裡

台南市南區區公所搭配台南購物節活動並爭取振興5倍券商機，昨起兩天在大林路舉辦眷村文化美食節活動，從道地小吃到年節伴手禮應有盡有，更有5倍券A好康市集特賣會，來這裡不只吃好料、還要搶好康，可不能錯過。

這次大台南眷村文化美食節活動的主題是「逛市集，饗音樂」，不僅有以眷村美食及台南在地美食為主題的市集，還有表演活動。美食節活動旁，就是以眷村美食著名的大同商圈，從道地小吃到年節伴手禮應有盡有，像馮媽媽的店有令人懷念的眷村味肉製品，蘇州采芝齋有依循傳統古法製作的中式糕點，友利擔仔麵有充滿在地人情味的特色美食，暖呼呼的金帝元薑母鴨羊肉爐最適合冬令進補。

南區區長蕭琇華表示，大同商圈是全國第一個科技友善商圈，來這邊消費用行動支付最對味，除了享用美食，商圈附近還有竹溪水岸園區，也是市民朋友假日休閒的熱門景點。

邁入第11年的台南購物節「台南好禮月月抽」，今年搭配振興消費5倍券，結合百貨、賣場、商圈、店家等做整合串聯，活動從8月23日開始至今，登錄抽獎金額已經累計到38 億，雙11各商圈也推出許多優惠的活動，明年3月5日前只要在台南市內任一家商店單筆消費滿100元以上，即可憑發票至台南購物節活動官網登錄抽獎，就有機會把大獎帶回家。