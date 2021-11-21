增設穆斯林沖洗設備 德元埤荷蘭村公廁重新啟用

台南市柳營區德元埤荷蘭村近年來遊客日增，台南市政府向中央爭取公廁整修，歷經5個月施工封閉已重新啟用，除增加廁所數量，並增設穆斯林沖洗設備，希望尊重多元文化，營造更優質公廁環境。

德元埤荷蘭村每年遊客逾40萬人次，且遊客持續增加，市府環保局向環保署爭取優質公廁計畫補助412.5萬元，進行2棟公廁整修，公廁外牆彩繪荷蘭風車、木鞋、鬱金香等元素，提升公廁美學意象，並呼應園區主題，除吸引遊客駐足拍照，也經環保局評鑑優等級。

市府觀光旅遊局長郭貞慧表示，德元埤荷蘭村公廁整修工程，對停車場及展售中心公廁進行整修，更新公廁內老舊管線與設備、改善通風、採光與空間配置。